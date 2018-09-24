Oyuncu Türkoğlu trafik kazası geçirdi

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, T\u00fcrko\u011flu'nun kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7 kontrolden \u00e7\u0131karak \u00f6nce ayn\u0131 \u015feritteki ba\u015fka bir araca ard\u0131ndan a\u011fa\u00e7lara \u00e7arparak kar\u015f\u0131 \u015feride ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Kar\u015f\u0131 \u015feritte bulunan ara\u00e7lara \u00e7arparak durabilen otomobildeki T\u00fcrko\u011flu, hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sol aya\u011f\u0131nda k\u0131r\u0131klar tespit edilen T\u00fcrko\u011flu, daha sonra Ba\u011fc\u0131lar'da \u00f6zel bir hastaneye sevk edildi.\r\n\r\n,Trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi...,Sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen T\u00fcrko\u011flu, kazan\u0131n arac\u0131n direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Payitaht Abd\u00fclhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rol\u00fcn\u00fc oynuyordu...,Payitaht Abd\u00fclhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rol\u00fcyle tan\u0131nan sanat\u00e7\u0131 Ali Nuri T\u00fcrko\u011flu, \u00dcsk\u00fcdar'da ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda yaraland\u0131.\r\n,Payitaht Abd\u00fclhamid dizisinin sevilen oyuncusundan k\u00f6t\u00fc haber...,.