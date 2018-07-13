Özal’ı son gören FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ABD’ye kaçan Mustafa Sarsılmaz, AA ekibinin objektifine yakalandı. ABD’ye kaçtıktan sonra ortadan kaybolan Sarsılmaz’ın, Virginia eyaletindeki FETÖ bağlantılı Virginia International University (VIU) bünyesinde görev yaptığı ortaya çıktı. Ailesiyle VIU’ya yakın lüks bir semtte yaşayan Sarsılmaz, aynı zamanda FETÖ firarisi Emre Uslu’nun da çalıştığı ve başkanlığını bir başka FETÖ mensubu İsa Saraç’ın yaptığı üniversitede Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.