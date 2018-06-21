Ozan Tufan La Liga yolcusu

Fenerbah\u00e7e'nin g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 Ozan Tufan'\u0131n La Liga'ya transfer olaca\u011f\u0131 iddia edildi. \r\n\r\n,Aykut Kocaman'\u0131n ge\u00e7en sezonun devre aras\u0131nda kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 Ozan Tufan, \u0130spanya'ya transfer oluyor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon ba\u015f\u0131nda \u0130spanyol, devre aras\u0131nda da \u0130ngiliz ekipleriyle transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapan Ozan'\u0131n transferi ger\u00e7ekle\u015fmemi\u015fti.\r\n\r\n,Mill\u00ee futbolcu Ozan Tufan'\u0131n La Liga ekiplerinden Girona ile anla\u015fmak \u00fczere oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi., 2015 yaz\u0131nda hen\u00fcz 20 ya\u015f\u0131ndayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya al\u0131nan mill\u00ee orta saha oyuncusu, transfer listesine koyuldu.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'yle 2020'ye kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunan 22 ya\u015f\u0131ndaki y\u0131ld\u0131z\u0131n 3 milyon euro bonservisle Girona'ya sat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,.