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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2018-2019 vakıf üniversiteleri ücretleri belli oldu

Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2018-2019 vakıf üniversiteleri ücretleri belli oldu
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Özel üniversite ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? Tercih yapacak olan adaylar özel üniversite ücretleri ne kadar diye merak ediyor. Devlet üniversitelerinin yanı sıra özel üniversite yani diğer adıyla vakıf üniversitelerinde eğitim almak isteyen adaylar özel üniversite ücretleri ne kadar diye merak ediyor. İşte özel üniversite fiyatları, özel üniversite ücretleri 2018 gibi merak edilenler...

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