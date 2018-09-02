Özet İzle: Bursaspor 1-1 Beşiktaş özeti ve golleri izle | Bursa, BJK maçı skoru özeti VİDEO

Bursaspor Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve Bursa BJK ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti gibi detaylar merak ediliyor. , Bursa Be\u015fikta\u015f \u00f6zet izle, Bursaspor BJK golleri izle, Bursaspor Be\u015fikta\u015f skoru gibi ma\u00e7a dair merak edilen b\u00fct\u00fcn detaylar futbolseverlerle haberimizde bulu\u015fuyor... ,Dakika 51'de Babel skoru 1-0'a getirdi. , Bursa'da oynanan m\u00fccadelede kazanan \u00e7\u0131kmad\u0131 ve puanlar payla\u015f\u0131ld\u0131. ,Bursaspor-Be\u015fikta\u015f kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131n\u0131n son anlar\u0131nda Yusuf Erdo\u011fan'la \u00e7arp\u0131\u015farak yerde kalan G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl oyuna devam edemedi.\r\n,Be\u015fikta\u015f Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u015eenol G\u00fcne\u015f, Bursaspor ma\u00e7\u0131nda oyunun durdu\u011fu anlarda orta sahada forma giyen Medel-Tolgay-O\u011fuzhan \u00fc\u00e7l\u00fcs\u00fcn\u00fc yan\u0131na \u00e7a\u011f\u0131rarak uyar\u0131larda bulundu.,Su molas\u0131n\u0131n verildi\u011fi s\u0131rada b\u00fct\u00fcn tak\u0131m\u0131n yan\u0131na h\u0131zl\u0131ca gelmesini isteyen tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, oyuncular\u0131na uyar\u0131da bulunurken, 31. dakikada Bursasporlu Furkan'\u0131n sakatland\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Medel-Tolgay-O\u011fuzhan \u00fc\u00e7l\u00fcs\u00fcn\u00fc yan\u0131na \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. ,Bursa deplasman\u0131nda sahaya ilk 11'de \u00e7\u0131kan ve ilk yar\u0131da \u00f6zellikle savunmada iyi bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u00e7izen G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl, ikinci yar\u0131da oyuna devam edemedi. ,Be\u015fikta\u015f Bursaspor ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri linki sizlerle...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/bursaspor-besiktas?id=111325916" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">BURSASPOR BE\u015e\u0130KTA\u015e MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,Medel ve Tolgay'\u0131n yan\u0131na geldi\u011fi s\u0131rada uyar\u0131lar\u0131n\u0131 futbolculara aktaran G\u00fcne\u015f, O\u011fuzhan'\u0131n a\u011f\u0131r hareket etmesi \u00fczerine olduk\u00e7a sinirlendi ve bu futbolcunun \u00e7abuk hareket etmesini istedi. ,Be\u015fikta\u015f puan\u0131n\u0131 7'ye \u00e7\u0131kar\u0131rken Bursaspor ise 3 puana y\u00fckseldi.,Bursaspor, evinde Be\u015fikta\u015f'\u0131 a\u011f\u0131rlad\u0131. Haftan\u0131n en \u00f6nemli kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 aras\u0131nda g\u00f6sterilen Bursaspor Be\u015fikta\u015f m\u00fccadelesinden kazanan \u00e7\u0131kmad\u0131. ,Dakika 86'da Sakho skora denge getirdi.,Bursaspor Be\u015fikta\u015f \u00f6zet izle, Bursa Be\u015fikta\u015f golleri izle, Bursaspor Be\u015fikta\u015f skoru gibi ma\u00e7a dair merak edilen b\u00fct\u00fcn detaylar futbolseverlerle haberimizde bulu\u015fuyor...,45. dakikada Yusuf Erdo\u011fan'la \u00e7arp\u0131\u015fan ve sonras\u0131nda yerde kalan G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn, devre aras\u0131nda yap\u0131lan tetkiklerin ard\u0131ndan oyuna devam edemeyece\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131nca Caner Erkin oyuna dahil oldu. ,Bursaspor-Be\u015fikta\u015f kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda Be\u015fikta\u015f Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u015eenol G\u00fcne\u015f, oyunun durdu\u011fu her an futbolcular\u0131 yan\u0131na \u00e7a\u011f\u0131rarak uyar\u0131larda bulundu. ,M\u00fccadeleye sol bekte ba\u015flayan Adriano, G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn yerine sa\u011f beke ge\u00e7erken, Caner Erkin sol bekte g\u00f6rev ald\u0131.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n Liverpool'dan kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Alman file bek\u00e7isi Loris Karius, Bursaspor m\u00fccadelesiyle birlikte siyah-beyazl\u0131 formay\u0131 ilk kez giydi.