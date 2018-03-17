BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.

ÖZET İZLE: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray maçı özeti ve golleri izle | FB, GS derbisi kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray maçı özeti ve golleri izle | FB, GS derbisi kaç kaç bitti?
1 / 15

Dilmen: Kartlar unutuldu, bir penaltı verilmedi

NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısının ardından pozisyonları yorumladı. 'Serdar Aziz'in Skrtel'e yaptığı penaltı' İşte Dilmen'in tartışılan pozisyonlarla ilgili yaptığı yorumlar: "Hakem kartlarını evde bırakmış herhalde. 2. dakikada Roman'ın, Feghouli'ye yaptığı sarı kart. Mehmet Ekici'nin iki tane sarı kartlık pozisyonu var. Net demiyorum ama Serdar Aziz'in Skrtel'e gereksizce yaptığı bir penaltı var."

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144