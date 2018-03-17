ÖZET İZLE: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray maçı özeti ve golleri izle | FB, GS derbisi kaç kaç bitti?
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Dilmen: Kartlar unutuldu, bir penaltı verilmedi
NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısının ardından pozisyonları yorumladı.
'Serdar Aziz'in Skrtel'e yaptığı penaltı'
İşte Dilmen'in tartışılan pozisyonlarla ilgili yaptığı yorumlar: "Hakem kartlarını evde bırakmış herhalde. 2. dakikada Roman'ın, Feghouli'ye yaptığı sarı kart. Mehmet Ekici'nin iki tane sarı kartlık pozisyonu var. Net demiyorum ama Serdar Aziz'in Skrtel'e gereksizce yaptığı bir penaltı var."