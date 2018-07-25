ÖZET İZLE: Galatasaray 3-0 Sakaryaspor maçı özeti ve golleri izle | Sakarya GS skoru özeti VİDEO

Galatasaray, yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na Sakaryaspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile devam etti.,\u0130svi\u00e7re kamp\u0131n\u0131 tamamlayarak yurda d\u00f6nen Galatasaray, yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 kapsam\u0131nda Sakarayaspor ile deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Galatasaray'\u0131n 3-0'l\u0131k \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ile sona eren ma\u00e7\u0131n \u00f6zeti ve golleri merak ediliyor.,Galatasaray Sakaryaspor haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 \u00f6zet ve golleri haberimizde...,Wil 1900'\u00fc 1-0 yenen sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, PSV Eindhoven kar\u015f\u0131s\u0131nda 3-1, Valencia'ya da 2-1 yenilerek \u0130svi\u00e7re'deki haz\u0131rl\u0131k program\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015ft\u0131. Ge\u00e7en hafta yurda d\u00f6nen Galatasaray, Sakaryaspor ile Sakarya'da haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 kapsam\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Saha ve seyirci avantaj\u0131 elinde bulunan Sakaryaspor ise S\u00fcper Lig'in son \u015fampiyonu Galatasaray'\u0131 devirerek ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmek istiyordu.,Galatasaray, son ma\u00e7larda ald\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan Sakarya kar\u015f\u0131s\u0131nda mutlak galibiyet parolas\u0131yla sahaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Galatasaray transferde dikkatli davran\u0131yor. Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar \u015fu ana kadar biri kiral\u0131k olmak \u00fczere 3 futbolcu transfer etti. ,Ge\u00e7en sezon tak\u0131mda kiral\u0131k oynayan Yugo Nagatomo Inter'den, Mu\u011fdat \u00c7elik ise Akhisarspor'dan bonservisi ile transfer edilirken, Henry Onyekuru ise Everton'dan kiraland\u0131.,Di\u011fer yandan kul\u00fcp pek \u00e7ok isimle yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131. Luis Pedro Cavanda Standart Liege'e, Koray G\u00fcnter Genoa'ya, Yasin \u00d6ztekin G\u00f6ztepe'ye transfer olurken, Iasmin Latovlevici, Eray Iscan ve Cedrid Carrasco ile s\u00f6zle\u015fme yenilenmedi ve oyuncular bo\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. Hakan Balta ise futbolu b\u0131rakt\u0131.,S\u00fcper Lig'den 2006-2007 sezonunda d\u00fc\u015fen ve eski g\u00fcnlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 y\u0131l sonra ilk kez bir ma\u00e7ta kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi.,2007 y\u0131l\u0131nda oynanan m\u00fccadelede Galatasaray, rakibini 3-0 ma\u011flup etmi\u015fti.,25 A\u011fustos \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 Sakaryaspor, Yeni Atat\u00fcrk Stad\u0131'nda saat 19.00'da Galatasaray'\u0131 konuk etti. Galatasaray, 6. dakikada Mu\u011fdat \u00c7elik'in gol\u00fcyle \u00f6ne ge\u00e7ti. 20. dakikada Belhanda skoru 2-0'a getirdi. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m, 42. dakikada Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fcn gol\u00fcyle fark\u0131 \u00fc\u00e7e \u00e7\u0131kard\u0131. \u0130lk yar\u0131 bu skorla tamamland\u0131.,Sakaryaspor - Galatasaray m\u00fccadelesi Yeni Sakarya Stad\u0131'nda oynand\u0131.,Sakaryaspor - Galatasaray m\u00fccadelesinin \u00f6zeti ve golleri sizlerle...,<p><a href="https:\/\/galatasaray.com" target="_blank"><span style="font-size:16px"><span style="color:#0000FF"><strong>Sakaryaspor Galatasaray ma\u00e7\u0131 \u00f6zet ve golleri izlemek i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>