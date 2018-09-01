Özet İzle: Trabzonspor 4-0 Galatasaray şifresiz canlı anlatım | Trabzon, GS maçı kaç kaç?

Galatasaray, sezona 3'te 3 yaparak 9 puanla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,Trabzonspor evinde Galatasaray'\u0131 4-0 ma\u011flup ederek puan\u0131n\u0131 7'ye y\u00fckseltti. ,S\u00fcper Lig'in 4. haftas\u0131nda Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. ,Peki Trabzon GS ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? \u0130\u015fte detaylar... ,Dakika 45'te Nwakaeme tekrar sahneye \u00e7\u0131kt\u0131 ve skoru 3-0'a getirdi. ,Trabzonspor Galatasaray ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizde ula\u015fabilirsiniz. ,Galatasaray ise 9 puanda kald\u0131. ,Dakika 90'da Caleb Ekuban fark\u0131 4'e \u00e7\u0131kartt\u0131.,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/trabzonspor-galatasaray?id=111325914"><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><strong>TRABZONSPOR GALATASARAY MA\u00c7 \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>,Dakika 25'te Nwakaeme fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131. ,Dakika 3'te Onazi skoru 1-0'a getirdi.