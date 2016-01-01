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Özgün'ün down sendromlu oğlunu okula almadılar!
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Özgün, 3 yaşındaki down sendromlu oğlunu okula göndermek istedi. Sevilen sanatçı, oğlunun okula kaydını yaptırmak için gitti ancak yetkililer tarafından anaokuluna kabul edilmedi.
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