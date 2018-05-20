Özil ve Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Almanya Cumhurba\u015fkan\u0131 Frank-Walter Steinmeier, Almanya Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131'nda forma giyen T\u00fcrk k\u00f6kenli futbolcular Mesut \u00d6zil ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Almanya Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131 Menajeri Oliver Bierhoff da iki oyuncuyu iyi tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Almanya Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131'n\u0131n ve Almanya'n\u0131n de\u011ferlerini payla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 bildi\u011fini kaydetti.\r\n,Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, tatillerini yar\u0131da kesen Mesut \u00d6zil ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan'\u0131n kendi talepleriyle Almanya Kupas\u0131 finali \u00f6ncesinde DFB Ba\u015fkan\u0131 Reinhard Grindel, genel sekreter Friedrich Curtius, Almanya Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131 Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Joachim L\u00f6w ve menajer Oliver Bierhoff ile bir araya geldi\u011fi belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, iki oyuncunun daha sonra Bellevue Saray\u0131'nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Steinmeier ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.\r\n,Steinmeier, Facebook sayfas\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, iki oyuncunun kendisini ziyaret etme iste\u011finde bulundu\u011funu ve ortaya \u00e7\u0131kan yanl\u0131\u015f anlamalar\u0131 gidermeye \u00f6nem verdiklerini belirtti. Mesut \u00d6zil ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan ile spor ve siyaset \u00fczerine uzun bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Steinmeier, "\u0130ki oyuncuyu Alman futbolu b\u00fcy\u00fck yapt\u0131" ifadesini kulland\u0131.\r\n,Bir insan\u0131n birden fazla yurdu olabilece\u011fini veya yeni bir yurt edinebilece\u011fini aktaran Steinmeier, Almanya'n\u0131n bunu 5 milyon insan i\u00e7in kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun \u00fclkeyi zenginle\u015ftirdi\u011fini kaydetti.\r\n,DFB'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen DFB Ba\u015fkan\u0131 Reinhard Grindel, Mesut \u00d6zil ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan'\u0131n ortaya \u00e7\u0131kan durumu kendilerinin gidermek istemelerinin sayg\u0131y\u0131 ve takdiri hak etti\u011fini aktard\u0131. Grindel, iki oyuncunun da siyasi bir mesaj amac\u0131yla Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile bir araya gelmediklerini aktard\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n