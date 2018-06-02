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Türkiye Gazetesi

Pakistan, ABD'nin Afganistan'a ikmal hatlarını kesebilir

Pakistan, ABD'nin Afganistan'a ikmal hatlarını kesebilir
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Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Han, Pakistan'ın, ABD'nin talebiyle terörizmi finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye alınmasına tepki gösterdi. Merkezi Paris'te bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF), ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ı terörü finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye aldığını söyleyen Han, bir adım ötesinin kara liste olduğunu belirterek, bu durumun Pakistan ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Han, ABD'nin söz konusu kararı ile Afganistan'daki karışıklığı sona erdirememesinin suçunu Pakistan'a attığını ifade etti.

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