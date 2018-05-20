Pankartı gören şaştı kaldı! Hırsıza böyle seslendi...

Bursa'da arabas\u0131n\u0131n cam\u0131n\u0131 k\u0131rarak \u00e7al\u0131nan diz\u00fcst\u00fc bilgisayar\u0131 bulmak i\u00e7in olay yerine pankart asan vatanda\u015f\u0131n, h\u0131rs\u0131za \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. \u00c7al\u0131nan bilgisayar\u0131ndaki o\u011flunun foto\u011fraflar\u0131n\u0131 isteyen baba, bir pankart haz\u0131rlayarak olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi yere ast\u0131.\r\n,Olay, ge\u00e7ti\u011fimiz Cuma g\u00fcn\u00fc Bursa'n\u0131n Osmangazi il\u00e7esinde meydana geldi. Botanik Park'a spor yapmak i\u00e7in giden \u015eamil \u00c7am, arac\u0131n\u0131 otoparka parketti. Yakla\u015f\u0131k bir saat spor yapan \u00c7am, arabas\u0131na geldi\u011finde b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131. Arac\u0131n\u0131n kelebek cam\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131k oldu\u011funu ve arka koltukta bulunan diz\u00fcst\u00fc bilgisayar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 fark etti.\r\n,Kimli\u011fi belirsiz h\u0131rs\u0131z ya da h\u0131rs\u0131zlar taraf\u0131ndan otomobilinin cam\u0131 k\u0131r\u0131larak \u00e7al\u0131nan diz\u00fcst\u00fc bilgisayarla birlikte \u00c7am'\u0131n 3 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunun 10 bine yak\u0131n foto\u011fraf\u0131 da h\u0131rs\u0131zlar\u0131n eline ge\u00e7mi\u015f oldu.\r\n,Bursa'da arabas\u0131n\u0131n cam\u0131n\u0131 k\u0131rarak \u00e7al\u0131nan diz\u00fcst\u00fc bilgisayar\u0131 bulmak i\u00e7in olay yerine pankart asan vatanda\u015f\u0131n, h\u0131rs\u0131za \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.\r\n