Papaz Brunson’un gerçek kimliği ortaya çıktı

\u0130zmir'de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri FET\u00d6 ve PKK ad\u0131na su\u00e7 i\u015fledi\u011fi, casusluk yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla tutuklu bulunan ancak ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 dikkate al\u0131narak cezaevinden \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131p ev hapsine al\u0131nan ABD\u2019li casus Andrew Brunson, ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda krize neden olmu\u015ftu...,ABD\u2019nin T\u00fcrkiye'ye skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 almas\u0131na sebep olan ve papaz olarak bilinen ancak T\u00fcrkiye\u2019de ajanl\u0131k faaliyetlerinden dolay\u0131 en son ev hapsine \u00e7arpt\u0131r\u0131lan rahip Andrew Craig Brunson ve di\u011fer ABD\u2019li ajanlar\u0131n kendini papaz\/rahip ya da emekli i\u015f adam\u0131 gibi tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131 ama T\u00fcrkiye\u2019ye gelmeden \u00f6nce hepsinin ABD \u00d6zel Kuvvetleri ve Pentagon subay\u0131 olduklar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Rahip Brunson de\u015fifre oldu! , \u201cBrunson rahip de\u011fil ABD askeri\u201d diyen g\u00fcvenlik ve ter\u00f6r uzman\u0131 Co\u015fkun Ba\u015fbu\u011f, \u201cBrunson, ABD\u2019nin T\u00fcrkiye\u2019deki kara kutusu. \u00c7\u00f6z\u00fcl\u00fcrse Amerika\u2019n\u0131n b\u00fct\u00fcn kirli i\u015fleri ortaya \u00e7\u0131kar\u201d diye konu\u015ftu.,.,Brunson dosyas\u0131n\u0131 inceleyen Co\u015fkun Ba\u015fbu\u011f, papaz\u0131n ABD \u00d6zel kuvvetlerindeki ba\u015far\u0131s\u0131 sebebiyle CIA taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019ye rahip k\u0131l\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6nderilmi\u015f bir ajan oldu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Ba\u015fbu\u011f, Brunson\u2019\u0131n yard\u0131mc\u0131s\u0131 pozisyonunda ve ili\u015fki i\u00e7inde oldu\u011fu \u00e7ok say\u0131da Amerikal\u0131\u2019n\u0131n ajan oldu\u011fu iddias\u0131yla soru\u015fturuldu\u011funa ve hepsinin eski ABD askeri oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti: , \u201cHepsi t\u0131pk\u0131 Brunson gibi eski askerdi. Kenneth C. Abney, emekli itfaiyeci oldu\u011funu s\u00f6yledi ama ABD \u00d6zel Kuvvetleri\u2019nden emekli albay \u00e7\u0131kt\u0131. T\u0131pk\u0131 Brunson gibi o da kendini Mormon Kilisesi ad\u0131na T\u00fcrkiye\u2019de misyonerlik faaliyeti y\u00fcr\u00fcten bir rahip olarak tan\u0131t\u0131yor ve 2011\u2019de T\u00fcrkiye\u2019den ayr\u0131l\u0131yor. Stewart Kirckpatrik ve e\u015fi Elane \u00f6nce kendisini muhasebeci olarak tan\u0131tm\u0131\u015ft\u0131. Daha sonradan bu \u015fahs\u0131n Amerikan Hava Kuvvetleri\u2019nde ve Pentagon\u2019da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve Vietnam\u2019da gizli g\u00f6revlerde yer ald\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ayn\u0131 \u015fekilde Laesli Pasket, Richard Lousli ve Charles Millet de kendilerini emekli i\u015f adam\u0131 gibi tan\u0131tt\u0131 ama onlar da emekli ABD askeriydi. Steve Canfield \u2018Di\u015f doktoruyum\u2019 dedi, o da emekli askerdi. Kim Fentonharris \u2018\u00f6\u011fretmenim\u2019 dedi, eski ABD Deniz Kuvvetleri mensubu oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\u201d,ABD ile krize sebep olan papaz Brunson\u2019la ilgili yeni bilgiler ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Brunson \u00fczerinden T\u00fcrkiye\u2019yi k\u00fcstah\u00e7a tehdit eden ABD i\u00e7in Papaz Brunson neden \u00f6nemli?