Papaz Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı

Casusluk gerek\u00e7esiyle ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'un T\u00fcrkiye'nin i\u015fgali i\u00e7in istihbarat toplad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,ABD\u2019li rahip Andrew Brunson'\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de dini g\u00f6revi alt\u0131nda istihbarat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc, hatta i\u015fgal plan\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,\u0130zmir Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 52 sayfal\u0131k iddianamede yer alan bilgilere g\u00f6re, ABD\u2019nin Ankara\u2019daki b\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Frank Ricciardone oldu\u011fu d\u00f6nemde, PKK\u2019l\u0131lar, FET\u00d6\u2019n\u00fcn sivil imamlar\u0131, Suriyeli m\u00fclteciler, \u0130srailliler, misyonerler, CIA ajanlar\u0131, ABD\u2019li asker emeklisi istihbarat\u00e7\u0131lardan yararlan\u0131larak istihbarat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet\u2019ten Sedat Ergin'in yaz\u0131s\u0131na g\u00f6re, bu ki\u015filer aras\u0131nda CIA ajan\u0131 oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen baz\u0131 ki\u015filer a\u00e7\u0131k\u00e7a isimleri verilerek kayda metinde ge\u00e7iriliyor. ,\u0130ddianamenin ana eksenini olu\u015fturan gizli tan\u0131k \u2018Dua\u2019n\u0131n ifadesinde ad\u0131 \u2018CIA Ankara B\u00f6lge \u015eefi\u2019 diye ge\u00e7en Jason Griffen\u2019e tam yedi kez at\u0131f yap\u0131l\u0131yor. Bir\u00e7ok isim Amerikan istihbarat\u0131 ad\u0131na \u00e7al\u0131\u015fmakla su\u00e7lan\u0131yor. \r\n\r\n,Yeni \u015eafak'\u0131n haberine g\u00f6re, iddianamede gizli tan\u0131k \u2018Dua\u2019n\u0131n ifadesi \u00fczerinden y\u00fcr\u00fcyen ak\u0131\u015f i\u00e7inde Amerikan taraf\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen ve rahip Brunson\u2019un da ili\u015fkili oldu\u011fu \u201ccasusluk faaliyetleri\u201d aras\u0131nda olas\u0131 i\u015fgal ve kaos ortamlar\u0131nda yararlanmak amac\u0131yla T\u00fcrkiye\u2019deki benzin istasyonlar\u0131 ve demiryollar\u0131 hakk\u0131nda bilgi toplamaya d\u00f6n\u00fck \u00e7al\u0131\u015fmalar da yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Bu \u00e7er\u00e7evede, kiliseye giderek Brunson ile gizlice g\u00f6r\u00fc\u015fen Aysel Bar\u0131\u015fcan Alldredde ve kocas\u0131n\u0131n \u201cAkdeniz\u2019deki benzin istasyonlar\u0131 gibi, olas\u0131 bir sava\u015f, i\u015fgal veya bir kaos ortam\u0131nda i\u015fgal veya d\u00fc\u015fman kuvveti taraf\u0131ndan lojistik merkezler olarak kullan\u0131labilecek, yak\u0131t deste\u011fi sa\u011flayabilecek, stratejik \u00f6nem arz eden bu petrol istasyonlar\u0131 hakk\u0131nda bilgileri derledi\u011fi\u201dne dikkat \u00e7ekiliyor. \u0130ddianamede Amerikan istihbarat\u0131n\u0131n Devlet Demiryollar\u0131\u2019nda (TCDD) \u00e7al\u0131\u015fan 700-800 g\u00f6revlinin kimlik bilgileri ile ilgilendi\u011fi aktar\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 2009-2011 y\u0131llar\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019de bulunan, ABD \u00d6zel Kuvvetler\u2019den emekli albay Kenneth Abney\u2019in y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. \u0130ddianamede \u201cAncak \u00fclkenin bir \u015fekilde i\u015fgal edilmesi durumunda, lojistik bir ula\u015f\u0131m a\u011f\u0131 olarak demiryollar\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 ve direni\u015f g\u00f6sterebilecek \u00e7al\u0131\u015fanlar taraf\u0131ndan demiryollar\u0131n\u0131n sabote edilmesinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek amac\u0131yla ihtiya\u00e7 duyulacak mahiyette bilgilerin tespiti yap\u0131lmaktad\u0131r\u201d ifadesi yer al\u0131yor. \u0130ddianamede bilgilere g\u00f6re, Alldredde gerek Abney hakk\u0131nda \u2018\u015f\u00fcpheli\u2019 s\u0131fat\u0131yla soru\u015fturma y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor. ,\u0130ddianamede, rahip Brunson\u2019un ba\u015f\u0131nda oldu\u011fu Dirili\u015f Kilisesi\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra Mormonlar\u2019\u0131n \u00f6\u011fretisini yayan \u201c\u0130sa Mesih\u2019in Son Zaman Azizler Kilisesi\u201d ve bu kiliseyi destekleyen LDS Vakf\u0131\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye aleyhinde faaliyetlerde bulundu\u011fu iddia ediliyor.