Paralar hesabınıza yattı, hemen kontrol edin

Paralar hesab\u0131n\u0131za yatt\u0131\r\n\r\n,Hemen kontrol edin\r\n,\r\nEmeklilere Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131ndan \u00f6nce biner lira ikramiye \u00f6denmesini sa\u011flayan d\u00fczenleme, y\u00fczleri g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Emekliler, ilk ikramiyelerini de ald\u0131. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 ve Ba\u011f-Kur emeklileri, bin liral\u0131k ikramiyelerini d\u00fcn ald\u0131.\r\n\r\n,Sabah saatlerinde bankaya gelerek ikramiyelerini alan emekliler, y\u00fczleri mutlu bir \u015fekilde ayr\u0131ld\u0131.\r\n,\r\nEmekli ikramiyelerini ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen vatanda\u015flar, memnuniyetlerini dile getirdi. Bug\u00fcn de SSK emeklilerinin hesab\u0131na bin liral\u0131k ikramiyeleri yat\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Emekliler, b\u00f6ylece bayrama ek gelir ile girmi\u015f olacak. Ayr\u0131ca SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine bu ay maa\u015flar\u0131 da erken \u00f6denecek. ,SSK emeklileri maa\u015f\u0131n\u0131 her ay\u0131n 17'si ile 26's\u0131 aras\u0131nda al\u0131yor. Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015f \u00f6demeleri ise her ay\u0131n 25'i ile 28'i aras\u0131nda yap\u0131l\u0131yor. H\u00fck\u00fcmet, bayram nedeniyle emekli maa\u015flar\u0131n\u0131 erkene \u00e7ekti. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri maa\u015flar\u0131n\u0131 bu ay\u0131n 11'i ile 13'\u00fc aras\u0131nda alabilecek.\r\n\r\n,\u0130kramiye ile ek gelire kavu\u015fan emekliler, bu yaz ikinci \u00f6demelerini de alacak. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine A\u011fustos ay\u0131nda, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde bin lira \u00f6denecek.\r\n\r\n\u0130kinci ikramiye \u00f6demesi 1-17 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak. Tam \u00f6deme tarihi \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6nceden duyurulacak. Emekliler, ikramiye \u00f6demesini bin lira olarak al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n,Vefat edenlerin hak sahiplerine hisseleri oran\u0131nda ikramiye veriliyor. Ayr\u0131ca i\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sigortas\u0131ndan s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri almakta olanlara ise gelir ba\u011flanmas\u0131na esas olan s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik derecesi oran\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6demesi yap\u0131l\u0131yor..\r\n\r\n