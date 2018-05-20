Paralarını ona yatırıyorlar!

Paralar\u0131n\u0131 ona yat\u0131r\u0131yorlar!\r\n,Kilosu 210 lira...,Ramazan ay\u0131n\u0131n gelmesiyle artan f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131 hem baklavac\u0131lar\u0131 hem de kuru g\u0131da halindeki toptanc\u0131lar\u0131 isyan ettirdi. , Toptanc\u0131lar, kuruyemi\u015f fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131ndan \u015fik\u00e2yet\u00e7i olduklar\u0131n\u0131 ve bu durumun sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 olumsuz etkiledi\u011fini belirtti.,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re i\u00e7 f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla sat\u0131\u015flar\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen kuru g\u0131da toptanc\u0131lar\u0131ndan A\u011f\u0131t Uluhatun, \u201c\u015eu anda Antepli t\u00fcccarlar mal\u0131 sakl\u0131yor, satmak istemiyor. Onlar f\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 zaman biz de alm\u0131yoruz. ,Baklavac\u0131lar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm olarak sundu\u011fu f\u0131st\u0131kta ithalata y\u00f6nelik ise kuruyemi\u015f\u00e7iler \u015fu yorumu yap\u0131yor: \u201d\u0130ran f\u0131st\u0131\u011f\u0131 var, onu getirseler tutar. Tutmaz diye bir \u015fey yok. Ama lezzeti ayn\u0131 olmaz. Ona Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 diyemezsin\u201d dedi.\r\n \r\n,Ramazan ay\u0131n\u0131n gelmesiyle hurmaya da talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fakat dolar\u0131n y\u00fckselmesiyle fiyatlar\u0131nda da art\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6yleyen A\u011f\u0131t Uluhatun, \u201cHurma d\u0131\u015far\u0131dan geliyor, dolar\u0131n y\u00fckselmesi fiyatlar\u0131 baya etkiledi. Hurma, normalde d\u0131\u015far\u0131da 55 lira, \u015fu anda 40 lira. B\u00f6yle oldu\u011fu halde sat\u0131\u015flar azald\u0131\u201d dedi,Tatl\u0131c\u0131lar mal almaya geliyor, fiyatlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce alm\u0131yorlar, biz de satmak istemiyoruz. \u00d6nceden 4-5 kilo Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 satard\u0131m \u015fimdi 200 gram,yar\u0131m kilo sat\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n \r\n,\u0130\u00e7 Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n kilosu \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in ithal i\u00e7 f\u0131st\u0131k satan Mehmet \u00dcnverdi ise fiyatlar\u0131n y\u00fckselmesinin mahsul\u00fcn azl\u0131\u011f\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u201cBu konuda bir di\u011fer b\u00fcy\u00fck etken de stok\u00e7ular. Antep\u2019in zenginleri art\u0131k paralar\u0131n\u0131 alt\u0131n, Euro yerine Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131na yat\u0131r\u0131yor. Yerli f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n fiyatlar\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in m\u00fc\u015fterilere veremiyoruz, onlar da zaten alm\u0131yorlar. Tezg\u00e2hta yer alan ithal f\u0131st\u0131klar ise \u00d6zbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya cumhuriyetlerinden geliyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u0130\u00e7 Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131 satamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in ellerinde bulundurmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten toptanc\u0131lar, fiyat art\u0131\u015f\u0131na, i\u00e7 f\u0131st\u0131klar\u0131 ellerinde bulundurup piyasaya s\u00fcrmeyen stok\u00e7ular\u0131n neden oldu\u011funu s\u00f6yledi. Rami Kuru G\u0131da Hali\u2019nde, kabuklu f\u0131st\u0131\u011f\u0131n fiyat\u0131 65 liradan, tatl\u0131larda kullan\u0131lan i\u00e7 Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n fiyat\u0131 ise 210 liradan sat\u0131l\u0131yor.