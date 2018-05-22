Paraya para demiyor! Tanesi 82 liraya satılıyor...

B\u00f6yle bir i\u015f yok! Tanesi 82 liraya sat\u0131l\u0131yor...\r\n,10 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir s\u00fcl\u00fck \u00fcretimi yapan tesisin sahibi oldu\u011funu belirten Ahmet Ekren, Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131 onayl\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin ilk tesisini kurduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u00dcretilen s\u00fcl\u00fcklerin gerek yurt i\u00e7i gerekse yurt d\u0131\u015f\u0131nda sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Ahmet Ekren, \u201cYurt i\u00e7inde E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastaneleri ba\u015fta olmak \u00fczere \u00f6zel kliniklere ve sayg\u0131n \u00fcniversitelere s\u00fcl\u00fck tedariki yap\u0131yoruz. Ayn\u0131 \u015fekilde yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki hastanelere de s\u00fcl\u00fck sa\u011fl\u0131yoruz\u201d dedi.,\u201cTar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n literat\u00fcr\u00fcnde tam kontroll\u00fc sistemlerde belli denetimleri yap\u0131lan b\u00fct\u00fcn olaylar\u0131n\u0131n tam \u00f6zelli\u011finin tamamlanm\u0131\u015f sistemler var. Bak\u0131m olay\u0131 \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir boyut. Bunlar\u0131n Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda standartlar\u0131 var. Biz bu standartlar\u0131 uluslararas\u0131 standartlara uygun \u015fekilde yapmaktay\u0131z\u201d diyen Ekren, s\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn geni\u015f bir kullan\u0131m konsepti oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, \u201cKardiyovask\u00fcler hastal\u0131klardan tutun, bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131, boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131, dermatolojide, sedef egzama, mantar gibi. Avrupa\u2019da kozmetikte \u00e7ok yayg\u0131n kullan\u0131l\u0131yor. G\u00f6zalt\u0131 torbalar\u0131 ve k\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131klar\u0131 d\u00fczeltme gibi., \u00dclkemizde 2014 y\u0131l\u0131 itibariyle Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, s\u00fcl\u00fck terapisinin belli bir denetim alt\u0131na ve hekimlerin kontrol\u00fcnde kullan\u0131lmas\u0131na karar verdi. Bu kararla birlikte e\u011fitimini alm\u0131\u015f hekimler taraf\u0131ndan profesyonel olarak \u00fclkemizde 2.5 y\u0131ld\u0131r yap\u0131lmakta\u201d diyerek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201cBir\u00e7ok \u00fclkeye ihracat\u0131n\u0131z mevcut. \u015eu anda Amerika\u2019da bir ofis a\u00e7ma giri\u015fimimiz var. Avrupa ve ABD\u2019yi tercih etme sebebimiz ise, i\u00e7 piyasaya 3 TL gibi bir fiyata \u00fcr\u00fcn temin ederken, Avrupa ve ABD\u2019de ise bir s\u00fcl\u00fck 10-18 dolar (82 lira) aras\u0131nda. Bizim yapabilece\u011fimiz sevkiyat ve ihracat \u00fclke i\u00e7in \u00e7ok ciddi bir ihra\u00e7 girdisi olabilecek bir \u00fcr\u00fcn. \u0130htiya\u00e7 fazlas\u0131n\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderdi\u011fimizde ortalama 10 dolardan, 1 ton \u00fcretimimiz ortalama 1 grama e\u015fde\u011fer anlamdad\u0131r. Bu da 1 milyon adet yapar, 10 dolardan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ortalama 10 milyon dolar gibi bir T\u00fcrkiye\u2019ye ihracat girdisi olur.\r\n\r\n,Bahsetti\u011fimiz Pazar olduk\u00e7a \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. T\u00fcrkiye ve Kayseri olarak biz bu pazar\u0131n mihenk noktas\u0131y\u0131z. Literat\u00fcrde olmamas\u0131ndan dolay\u0131 ilk m\u00fcracaat biziz. Ar-ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile ilk m\u00fcracaat biziz. Biz ayr\u0131ca bir \u00e7ok firmaya dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapmaktay\u0131z. Gerek kurulum projeleri ve fizibilite projelerine dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapmaktay\u0131z. \u015eu anda yurt d\u0131\u015f\u0131nda iki tane tesisimiz var. Yurt i\u00e7inde de bir \u00e7ok m\u00fcte\u015febbisin faaliyetlerine gerek dan\u0131\u015fmanl\u0131k gerek anahtar teslim tesis kurmaktay\u0131z. Bizim gibi yeni tesislerin kurulmas\u0131 ve geli\u015fmesi, bu pazar\u0131n geni\u015flemesi ve bizim kar pay\u0131m\u0131z\u0131n artmas\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz sistemlerin i\u00e7erisinde".\r\n\r\n