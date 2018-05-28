Paris’te kahraman ilan edildi! Macron'dan büyük sürpriz...

Fransa\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Paris\u2019te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk, kahraman bir gen\u00e7 taraf\u0131ndan kurtar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron ise k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kahraman gence Frans\u0131z vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 verilece\u011fini ilan etti.,Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan \u00e7ocu\u011fu binaya t\u0131rmanarak kurtaran Malili g\u00f6\u00e7men Mamoudou Gassama'ya Frans\u0131z vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 verilece\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,BBC'de yer alan habere g\u00f6re, Gassama'n\u0131n h\u0131zl\u0131 \u015fekilde binaya t\u0131rmanarak balkondan sarkan 4 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fu kurtard\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, sosyal medyada k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Sosyal medyada "kahraman" olarak addedilen Gassama, Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron taraf\u0131ndan Elysee Saray\u0131'na davet edildi.\r\n\r\n,Macron, Elysee Saray\u0131'ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Gassama'ya Frans\u0131z vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 verilece\u011fini s\u00f6yledi. Macron, cesaret madalyas\u0131 verilen Gassama'n\u0131n ayr\u0131ca itfaiye eri olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Bir binan\u0131n \u00f6n\u00fcndeki kalabal\u0131\u011f\u0131, daha sonra da balkondan sarkan \u00e7ocu\u011fu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Gassama, "\u00c7ok d\u00fc\u015f\u00fcnmedim, hemen t\u0131rmand\u0131m ve onu kurtard\u0131m.\r\n\r\n,\u00c7ocu\u011fa neden b\u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordum ama cevap vermedi." ifadelerini kulland\u0131. ,Yerel medyada \u00e7\u0131kan haberlerde, \u00e7ocu\u011fun ailesinin olay s\u0131ras\u0131nda evde olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.