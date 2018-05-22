Paris'te memurlar sokaklara indi

Paris'te aylard\u0131r devam eden protestolara d\u00fcn memurlarda kat\u0131lacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015flard\u0131. ,Paris\u2019in Cumhuriyet Meydan\u0131\u2019da toplanan \u00e7e\u015fitli sendikalara \u00fcye kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n hedefinde ise Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron vard\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u00e7 \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Paris\u2019teki y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe kat\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131 17 bin dolay\u0131nda verirken, sendikalar 30 bini a\u015fk\u0131n kat\u0131l\u0131m oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,.,Memurlar\u0131n bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi eyleme, polis, sert m\u00fcdahalelerde bulundu.,Soka\u011fa \u00e7\u0131kan memurlar Macron\u2019un 2022 y\u0131l\u0131na kadar kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan 120 bin ki\u015fiyi i\u015ften \u00e7\u0131karacak olmas\u0131n\u0131 protesto etti. ,Daha \u00f6nceki protestolarda g\u00f6stericilerin aralar\u0131na, anar\u015fist gruplar\u0131n kat\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 sebebi ile tedbir alan sendikalar, ta\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in g\u00f6steri y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc g\u00fczerg\u00e2h\u0131 boyunca yol kenarlar\u0131na \u015ferit \u00e7ektiler.\r\n\r\n,Fransa\u2019da enerji, ula\u015f\u0131m, e\u011fitim ve sa\u011fl\u0131k gibi sekt\u00f6rlerde aylard\u0131r devam eden h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 grevlere bug\u00fcn memurlar da dahil oldu.\r\n\r\n,Genel \u0130\u015f Sendikas\u0131n\u0131n organizasyonuyla di\u011fer sendikalar\u0131n da destek verdi\u011fi protesto g\u00f6sterisine, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile hava yolu ve demir yolu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Cumhuriyet Meydan\u0131nda ba\u015flayan protesto y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc Nation meydan\u0131nda sona erdi.