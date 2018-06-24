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Parkta bir anda ağlamaya başladı! Çocuğun yanında onu gören şoka girdi
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Şanlıurfa'da, ailesiyle geldiği parkta oyun oynayan Muhammet Yavuz Kırmız'ı (4) yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı.
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