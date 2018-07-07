Parkta rezalet! Videoya aldılar

G\u00f6r\u00fcnt\u00fc sosyal medyada dakikalar i\u00e7inde yay\u0131ld\u0131.,\u0130zleme say\u0131s\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede 130 bini a\u015ft\u0131. ,Utan\u00e7 verici video kayd\u0131n\u0131n \u00e7ekildi\u011fi yer bir park.\r\n\r\n,\u0130ki k\u0131z \u00f6\u011frenci, bir \u00e7itin kenar\u0131nda ayakta duruyor.\r\n\r\n,K\u0131zlardan birinin a\u011flad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Kot \u015fort giymi\u015f k\u0131z\u0131n neden a\u011flad\u0131\u011f\u0131 birka\u00e7 saniye sonra ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Ye\u015fil \u015fortlu ve fiziksel olarak daha b\u00fcy\u00fck olan k\u0131z, kimsenin beklemedi\u011fi bir \u015fey yap\u0131yor.\r\n,Di\u011fer k\u0131za yumruklarla vurmaya ba\u015fl\u0131yor.\r\n,Etraftaki di\u011fer lise \u00f6\u011frencilerinin sadece izlemekle yetindi\u011fi \u015fiddet, yerde devam ediyor.\r\n\r\n,Yere d\u00fc\u015fen kurban\u0131 tekmeleyen gen\u00e7 k\u0131z, bununla da kalm\u0131yor.,Sa\u00e7lar\u0131ndan tutup zeminde s\u00fcr\u00fckl\u00fcyor ve bir yandan da vurmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,\u0130ngiliz medyas\u0131, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn \u0130sko\u00e7ya'n\u0131n North Lanarkshire kentinde \u00e7ekildi\u011fini bildiriyor.\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fc sosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131, kullan\u0131c\u0131lar \u015fiddet uygulayan gen\u00e7 k\u0131za \u00f6fke kustu.