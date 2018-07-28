Partiyi dönüştürdü

24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan CHP\u2019de ba\u015flayan liderlik ve de\u011fi\u015fim gerilimi devam ediyor. , Muhalifler, parti merkezinin \u00fcst \u00fcste hamlelerine kar\u015f\u0131l\u0131k bir mektup yay\u0131nlad\u0131. Muharrem \u0130nce\u2019ye yak\u0131n isimlerden CHP PM \u00fcyesi Gaye Usluer imzas\u0131yla bir gazetede yay\u0131mlanan mektupta, CHP\u2019nin de\u011fi\u015fmesi gerekti\u011fine vurgu yap\u0131ld\u0131. Mektupta "Meselenin genel ba\u015fkanl\u0131k meselesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 her f\u0131rsatta vurgulad\u0131k. Y\u00f6netim anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmesi \u015fart" ifadeleri yer ald\u0131.,Ancak K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun partiyi muhaliflere kolay teslim etmeyece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. ,De\u011fi\u015fim mesajlar\u0131 veren K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun CHP MYK'de de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. ,Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011fa 2010'da yap\u0131lan 33. Ola\u011fan Kurultay'da se\u00e7ilen Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, bug\u00fcne kadar 9 defa Merkez Y\u00f6netim Kurulu (MYK) de\u011fi\u015fikli\u011fine giderken, 100'den fazla isimle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u015eimdiye kadar \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 MYK \u00fcyeleri aras\u0131nda ise \u00e7ok say\u0131da g\u00fc\u00e7l\u00fc isim yer ald\u0131. ,\u00d6nder Sav'\u0131n tasfiyesinden sonra \u00f6rg\u00fctlerin teslim edildi\u011fi G\u00fcrsel Tekin, 6 y\u0131l boyunca K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun b\u00fct\u00fcn MYK'lerinde yer ald\u0131. Ancak Tekin, 2016 ve 2018'deki ola\u011fan kurultaylarda PM'ye giremedi. ,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun ilk parti s\u00f6zc\u00fcs\u00fc olan S\u00fcheyl Batum ise daha sonra K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile ters d\u00fc\u015ferek partiden ihra\u00e7 edildi. 2011'deki revizyonda parti s\u00f6zc\u00fcs\u00fc yap\u0131lan Birg\u00fcl Ayman G\u00fcler de partiden ihra\u00e7 edildi. 35. Ola\u011fan Kurultay sonras\u0131 parti s\u00f6zc\u00fcs\u00fc olan \u0130zmir Milletvekili Selin Sayek B\u00f6ke de parti y\u00f6netimi ile ters d\u00fc\u015ferek, 6 May\u0131s 2017'de Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan ve parti s\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnden istifa etti. Haber Merkezi,Partide ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay talep eden muhaliflerin, kurultay i\u00e7in toplanan imzalar\u0131 pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 17.00\u2019ye kadar Genel Merkez\u2019e teslim etmesi gerekiyor. \u0130mza safhas\u0131nda sona yakla\u015f\u0131l\u0131rken, 59 il ba\u015fkan\u0131n ve 129 milletvekilinin Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019ndan yana tav\u0131r almas\u0131na muhaliflerden misilleme geldi.