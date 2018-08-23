Partizan 1-1 Beşiktaş özeti ve golleri izle

Be\u015fikta\u015f, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk ma\u00e7\u0131nda Be\u015fikta\u015f, Partizan ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,BJK Partizan \u00f6zeti golleri izle, Partizan Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? sorular\u0131 merak ediliyor. ,Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle, BJK Partizan ma\u00e7\u0131 skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? gibi arad\u0131klar\u0131n\u0131z burada yer al\u0131yor. ,Peki Partizan Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? \u0130\u015fte detaylar...,UEFA Avrupa Ligi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc eleme turunda LASK Linz ile kendi evinde 1-0 galip gelen ard\u0131ndan deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Be\u015fikta\u015f, bir \u00fcst tura \u00e7\u0131kmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. ,Dakika 14'te Ricardo Gomes skoru 1-0'a getirdi. ,15'te Tolgay skora denge getirdi.,Bu etapta Partizan ile e\u015fle\u015fen Be\u015fikta\u015f, deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantaj\u0131 eline ge\u00e7irdi. ,UEFA Avrupa Ligi'nde \u00fclkemizi temsil eden Be\u015fikta\u015f, S\u0131rbistan'\u0131n ba\u015fkent ekiplerinden Partizan ile deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,\r\n\r\nPART\u0130ZAN: Stojkovic, Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic, Zdjelar, Jankovic, Pantic, Zakaric, Ricardo\r\nTEKN\u0130K D\u0130REKT\u00d6R: Zoran Mirkovic,\r\n\r\nBE\u015e\u0130KTA\u015e: Tolga, G\u00f6khan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Necip, Caner, Quaresma, Larin\r\nTEKN\u0130K D\u0130REKT\u00d6R: \u015eenol G\u00fcne\u015f,.,<p><strong><a href="http:\/\/www.trtspor.com.tr\/" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:18px"><span style="background-color:#FFFF00">PART\u0130ZAN BJK MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130N\u0130 \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/span><\/a><\/strong><\/p>