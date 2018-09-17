Patates soğan kavgası 15 günlük evliliği bitirdi!

15 g\u00fcnl\u00fck evlilik \u00f6yle bir sebeple bitti ki, duyanlar pes art\u0131k dedi...,\u0130stanbul'da ya\u015fayan \u0130.K. ve E.K. \u00e7ifti 31 Ekim 2014 tarihinde evlendi. Ancak yeni evli \u00e7iftin mutlulu\u011fu 15 g\u00fcn s\u00fcrd\u00fc. \u0130ddiaya g\u00f6re, \u00f6rf ve adet gere\u011fi gelinin ailesi damad\u0131n ailesinin evine yeme\u011fe gitti. ,Patates, so\u011fan toptanc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan gelinin babas\u0131, damad\u0131n ailesinin evine giderken yan\u0131nda pirin\u00e7, patates ve so\u011fan g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Bu durumu sorun haline getiren damad\u0131n ailesi, geline ve ailesine, 'Bize bu g\u00fcne kadar siz mi bakt\u0131n\u0131z, ka\u00e7 y\u0131ld\u0131r siz mi bize bak\u0131yorsunuz?' \u015feklinde s\u00f6zler s\u00f6yledi. Yetmedi, patates ve so\u011fanlar\u0131 kap\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne f\u0131rlatt\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul'da yeni evli \u00e7ift, \u00f6rf ve adet gere\u011fi ailecek birbirlerine yeme\u011fe gitti. Toptanc\u0131l\u0131k yapan gelinin babas\u0131, damad\u0131n ailesinin evine hediye olarak patates ve so\u011fan g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Bu durum aileler aras\u0131nda krize neden olunca 15 g\u00fcnl\u00fck evli \u00e7ift, solu\u011fu mahkemede ald\u0131.\r\n\r\n,Ortam\u0131n yat\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in birka\u00e7 g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne babas\u0131n\u0131n evine giden gelin \u0130.K., e\u015finin yan\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde kap\u0131n\u0131n kilidinin de\u011fi\u015ftirilmi\u015f oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. G\u00f6r\u00fcmceleri ise \u015fanss\u0131z geline, 'Bu i\u015f bitti, evine git' dedi.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131l s\u00fcren \u00e7eki\u015fmeli dava sonucunda mahkeme, evlilik birli\u011finin temelinden sars\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00e7iftin bo\u015fanmas\u0131na karar verdi. \u00d6te yandan mahkeme, erkek taraf\u0131n\u0131n kad\u0131na 5 bin lira maddi, 10 bin lira manevi olmak \u00fczere toplamda 15 bin lira tazminat \u00f6demesine h\u00fckmetti.\r\n\r\n,.,Ya\u015fananlar\u0131n ard\u0131ndan taraflar Anadolu Aile Mahkemesi'ne \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik nedeniyle bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7arak, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etti. \u0130.K., mahkemeye sundu\u011fu dava dilek\u00e7esinde kocas\u0131n\u0131n sudan sebeplerle huzursuzluk \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00f6fke kontrol\u00fc probleminin oldu\u011funu, kendisine ekonomik \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. E\u015finin k\u0131z karde\u015flerinin bask\u0131s\u0131 alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten kad\u0131n, babas\u0131n\u0131n adet gere\u011fi evlerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc pirin\u00e7, patates ve so\u011fan torbas\u0131n\u0131 d\u0131\u015far\u0131 f\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n