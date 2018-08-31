Patlayıcı yapımında kullanılan 15 ton sodyum klorat ele geçirildi

Ad\u0131yaman'da patlay\u0131c\u0131 yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan 15 ton sodyum klorat ve 3 ton toz \u015feker ele ge\u00e7irildi. \r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, bir ihbar\u0131 de\u011ferlendiren \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, merkeze ba\u011fl\u0131 K\u00f6m\u00fcr beldesindeki 8 mermer oca\u011f\u0131na operasyon d\u00fczenledi.\r\n\r\n,Operasyonda, yasa d\u0131\u015f\u0131 patlay\u0131c\u0131 yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan 15 ton sodyum klorat ve 3 ton toz \u015feker ile 10 bin metre elektrik kablosu, 200 metre plastik boru, \u00e7ok say\u0131da el telsizi ve patlay\u0131c\u0131 d\u00fczenekleri ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,Ele ge\u00e7irilen kimyasal maddeler, uzman polis ve jandarma ekiplerince imha edildi. Kimyasal maddelerin patlat\u0131lmas\u0131 kent merkezinden de duyuldu.\r\n\r\nOlayla ilgili 40 ki\u015fi hakk\u0131nda yasal i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.