Payitaht’a yıldız yağdı

\u0130lk iki sezonuyla fenomen olan Payitaht Abd\u00fclhamid; kadrosuna g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncular\u0131 ekledi., Dizinin \u00e7ekimleri \u0130zmit Sekapark Film St\u00fcdyolar\u0131 ile birlikte \u0130stanbul\u2019un de\u011fi\u015fik yerlerinde yap\u0131l\u0131yor. G\u00fcrkan Uygun, Sedef Avc\u0131, G\u00fcven K\u0131ra\u00e7, Hakan Yufkac\u0131gil, Ba\u015fak Da\u015fman, Berke \u00dczrek ve Suavi Eren gibi isimlerle adeta y\u0131ld\u0131zlar karmas\u0131na d\u00f6nen dizi yak\u0131nda seyircisiyle bulu\u015facak.,Bir tek boyun e\u011fdi\u011fi Abd\u00fclhamid\u2019e sadakatiyle, Sultan\u0131n d\u00fcnyan\u0131n her noktas\u0131na uzatt\u0131\u011f\u0131 eli olarak ekrana gelecek. Yerin kula\u011f\u0131, Abd\u00fclhamid\u2019in sesi olacak olan Halil Halid, \u0130ngilizce, Frans\u0131zca, Arap\u00e7a, Almanca ve herkesin dilinden konu\u015fmay\u0131 iyi bilir. Bile\u011fini b\u00fcken, s\u00f6z\u00fcn\u00fc \u00e7i\u011fneyen yoktur. Zeynep hari\u00e7...,\u00dcnl\u00fc oyuncu iyilik timsali bir hem\u015fire olarak izleyiciyle bulu\u015facak. Bir \u015fekilde Bidar Sultan\u2019la (\u00d6zlem Conker) yollar\u0131 kesi\u015fen Zeynep, Sarayda g\u00f6rev yapmaya ba\u015flayacak, adeta ailenin bir par\u00e7as\u0131 olacak. Halil Halid\u2019le birbirlerine tutulacaklar ve Zeynep\u2019in s\u0131rlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131yla, iki a\u015f\u0131k \u00e7\u0131kmaza girecek.,1832 y\u0131l\u0131nda, Budape\u015fte\u2019de do\u011fan Yahudi as\u0131ll\u0131 Macar Arminius Vambery\u2019nin altm\u0131\u015fl\u0131 ya\u015flar\u0131ndaki halini canland\u0131racak olan K\u0131ra\u00e7, kurnaz, zeki, politik davranmas\u0131n\u0131 iye bilen bir adam olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak.,Filinta dizisinde izledi\u011fimiz yetenekli oyuncu, Abd\u00fclhamid\u2019e d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 babas\u0131ndan miras alm\u0131\u015f bir M\u0131s\u0131r Hidivi Fuat\u2019\u0131 canland\u0131racak.,30\u2019lu ya\u015flar\u0131nda, sakin g\u00f6r\u00fcnmesine ra\u011fmen son derece h\u0131rsl\u0131 bir kad\u0131n\u0131 canland\u0131ran Yahudi \u015eivenaz\u2019\u0131n amac\u0131; inanc\u0131 gere\u011fi vaat edilmi\u015f kutsal topraklar\u0131 Osmanl\u0131\u2019dan geri almakt\u0131r.,Edmund Rothschild, karakterine b\u00fcr\u00fcnen \u00fcnl\u00fc oyuncu kutupla\u015fmalar olu\u015fturup sava\u015flardan beslenecek. Kendisine engel g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Abd\u00fclhamid\u2019i ve Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu\u2019nu y\u0131kmak en b\u00fcy\u00fck hedefidir.