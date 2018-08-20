Payitaht Abdülhamid dizisine beş ünlü isim dahil oldu

\r\n\r\nAlay Cihan\r\n\r\n, S\u00fcr\u00fckleyici konusuyla dikkat \u00e7eken Es Film imzal\u0131 d\u00f6nem dizisinin kadrosuna pe\u015f pe\u015fe birbirinden g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncular kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,TRT'nin cuma ak\u015famlar\u0131 seyirciyle bulu\u015fan fenomen dizisi "Payitaht Abd\u00fclhamit"in yeni sezon \u00e7ekimleri bayram sonras\u0131 ba\u015fl\u0131yor.,Erdem Erg\u00fcney\r\n\r\n,.,G\u00fcven K\u0131ra\u00e7\r\n\r\n\r\n\r\n,Ba\u015fak Da\u015fman,Emre Konuk'un y\u00f6netmen koltu\u011funa oturdu\u011fu dizinin kadrosuna son olarak G\u00fcven K\u0131ra\u00e7, G\u00fcrkan Uygun, Ba\u015fak Da\u015fman, Erdem Erg\u00fcney ve Alay Cihan kat\u0131ld\u0131. Eyl\u00fcl sonunda yay\u0131nlanmas\u0131 planlanan dizide G\u00fcven K\u0131ra\u00e7 "Vambery"yi, G\u00fcrkan Uygun "Halil Halid"i, Ba\u015fak Da\u015fman "\u015eivenaz Hatun"u, Erdem Erg\u00fcney "\u0130zzet Holo Pa\u015fa"y\u0131,Alay Cihan ise "Trabzonlu Ali Pa\u015fa"y\u0131 oynayacak. ,B\u00fclent \u0130nal'\u0131n ba\u015frol\u00fcn\u00fc oynad\u0131\u011f\u0131 dizinin ekibine ilk olarak ge\u00e7en g\u00fcnlerde \u00f6d\u00fcll\u00fc oyuncu Hakan Yufkac\u0131gil kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.