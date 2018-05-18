Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

\u0130stanbul Sancaktepe'de elinde pazar arabas\u0131yla gezinen ki\u015fi polis her yerde ar\u0131yor.,.Sancaktepe'de pazar arabas\u0131yla dola\u015farak girdi\u011fi binalardan su saati \u00e7alan ki\u015fi g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n,Sancaktepe Atat\u00fcrk Mahallesi'nde \u00e7ok say\u0131da binadan su saati \u00e7al\u0131nd\u0131. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren h\u0131rs\u0131z, 5 dairenin su saatini \u00e7alarak uzakla\u015ft\u0131. ,H\u0131rs\u0131zl\u0131k daire sahipleri taraf\u0131ndan polise bildirildi. \u00c7evrede yap\u0131lan g\u00fcvenlik kameras\u0131 incelemesi sonucu h\u0131rs\u0131z\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 belirlendi. \u015e\u00fcphelinin girdi\u011fi binadan \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 saya\u00e7lar\u0131 pazar arabas\u0131na koyarak sokakta ilerledi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Polis kameraya yans\u0131yan ki\u015fiyi ar\u0131yor.