Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var

Sanat\u00e7\u0131 Fulden Uras, sa\u011f memesinde tekrarlayan enfeksiyonlar\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 doku bozulmas\u0131 nedeniyle yapt\u0131r\u0131lan ileri tetkikler sonras\u0131 pazartesi g\u00fcn\u00fc ameliyat edilmi\u015fti.\r\n,Sanat\u00e7\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu ile ilgili olarak Ac\u0131badem Fulya Hastanesi Ba\u015fhekimi Prof. Dr. Reha Baran \u015fu bilgileri verdi: ,\u201cHastam\u0131z\u0131n problemli alan\u0131 geni\u015f olarak temizlenip patoloji incelemesine g\u00f6nderildi. \r\n,Net sonu\u00e7 i\u00e7in patoloji raporu beklenmektedir. ,Bug\u00fcn taburcu olacakt\u0131r.\u201d\r\n