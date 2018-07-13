Pedrosa sezon sonunda bırakacak

MotoGP D\u00fcnya \u015eampiyonas\u0131'n\u0131n deneyimli pilotlar\u0131ndan \u0130spanyol Dani Pedrosa, sezon sonunda emekliye ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyen Repsol Honda tak\u0131m\u0131n\u0131n 32 ya\u015f\u0131ndaki pilotu Pedrosa, \u00e7ok uzun zamand\u0131r emeklilik konusunda d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "Sezon sonunda emekliye ayr\u0131laca\u011f\u0131m. \u00c7ok sevdi\u011fim bu spora veda etmek benim i\u00e7in \u00e7ok zor olacak." diye konu\u015ftu.\r\n,Bir\u00e7ok tak\u0131mdan teklif almas\u0131na ra\u011fmen karar\u0131nda \u0131srarc\u0131 oldu\u011funu vurgulayan \u0130spanyol motosiklet\u00e7i, "Art\u0131k hayat\u0131mda ba\u015fka \u00f6nceliklerim var ve yar\u0131\u015f tutkum, eskisi kadar yo\u011fun de\u011fil." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Bu hafta sonu Almanya'da d\u00fczenlenecek MotoGP'nin 9. aya\u011f\u0131 \u00f6ncesinde Pedrosa, 41 puanla pilotlar klasman\u0131nda 12'nci s\u0131rada yer al\u0131yor.\r\n,Repsol Honda tak\u0131m\u0131, Pedrosa'n\u0131n yerine gelecek sezon \u0130spanyol s\u00fcr\u00fcc\u00fc Jorge Lorenzo ile yola devam edece\u011fini \u00f6nceden a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,MotoGP'de 2006'dan bu yana Repsol Honda ad\u0131na yar\u0131\u015fan Pedrosa, \u015fampiyonluk elde edememesine ra\u011fmen 2007, 2010 ve 2012'de pilotlar klasman\u0131nda ikincili\u011fe ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Bu s\u00fcre\u00e7te \u0130spanyol pilot, 31 yar\u0131\u015ftan zaferle ayr\u0131l\u0131rken, 112 kez de podyuma \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Dani Pedrosa, 250cc D\u00fcnya \u015eampiyonas\u0131'n\u0131 iki, 125cc D\u00fcnya \u015eampiyonas\u0131'n\u0131 ise bir kez kazanma ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6stermi\u015fti.