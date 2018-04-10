Pelin Öztekin'in son hâli görenleri şaşırtıyor

\u00d6ztekin'in kilo vermesinin sonucunda sark\u0131kl\u0131klar\u0131 da ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu. \u00dcnl\u00fc oyuncu bu sarkmalar i\u00e7in de ameliyat masas\u0131na yatm\u0131\u015ft\u0131.,22 ayda 90 kilo veren Pelin \u00d6ztekin'in v\u00fccudunda sarkmalara meydana gelince \u00fcnl\u00fc oyuncu ameliyat olmu\u015ftu.,Fazla kilolar\u0131yla tan\u0131nan Pelin \u00d6ztekin\u2019in son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor,.,Hastaneden \u00e7ekilmi\u015f g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn alt\u0131na \u015fu notlar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc ve foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,, "3 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolculu\u011fun son etab\u0131n\u0131 d\u00fcn tamamlad\u0131k. Kalan t\u00fcm fazlal\u0131klardan da operasyon ile kurtulduk. Pek yak\u0131nda yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olaca\u011f\u0131m." notunu d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.