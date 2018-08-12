Pendik'te dehşet! Ayaklarını çarşafla bağlayıp...

Kan donduran olay \u0130stanbul Pendik'te ya\u015fand\u0131., G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 "7-8 ki\u015fi birlikte kal\u0131yorlar. Yerde g\u00f6r\u00fcnce ara\u00e7 \u00e7arpt\u0131 zannettik" diye konu\u015ftu. Ba\u015fka bir mahalle sakini ise "\u00c7at\u0131da d\u00f6vd\u00fcler adam\u0131 herhalde. Beyaz bir \u00e7ar\u015fafla balkondan atm\u0131\u015flar" dedi. Polis olaya kar\u0131\u015fan ki\u015fi yada ki\u015fileri yakalamak i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131.,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri bu ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Polis ekipleri g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekerek caddeyi ara\u00e7 ve yaya trafi\u011fine kapatt\u0131. ,Olay d\u00fcn saat 13.00 s\u0131ralar\u0131nda Kaynarca Mahallesi Cemil Meri\u00e7 Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re ayaklar\u0131 ba\u011fl\u0131 yerde kanlar i\u00e7inde yatan bir ki\u015fiyi g\u00f6ren \u00e7evredekiler durumu polise ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. ,Ayaklar\u0131n\u0131 \u00e7ar\u015fafla ba\u011flay\u0131p...,Polis ekipleri hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015finin cesedi eve evinde geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatt\u0131., Polis ayaklar\u0131 ba\u011fland\u0131ktan sonra 4. kattan a\u015fa\u011f\u0131 at\u0131lan ki\u015finin 3 ev arkada\u015f\u0131n\u0131 ifadeleri al\u0131nmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Olay yeri inceleme polisleri ve savc\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan cenaze Adli T\u0131p Kurumu Morgu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Korkun\u00e7 infaz!,