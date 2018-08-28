Pendik'teki olayın sırrı çözüldü! Küçük kızın çatıya neden çıktığı öğrenildi

Pendik'te foto\u011fraf i\u00e7in \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen k\u0131z\u0131n annesi konu\u015ftu. ,Pendik\u2019te foto\u011fraf i\u00e7in \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen k\u0131z\u0131n annesi kendisini savundu. \r\n\r\n,Pendik'te foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n annesi, kendisini savundu. Kendisinin evde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, minik k\u0131z\u0131n att\u0131\u011f\u0131 oyunca\u011f\u0131 almak i\u00e7in teyzeleri taraf\u0131ndan \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen anne, olay\u0131 anlatt\u0131. \r\n\r\n,Pendik Kavakp\u0131nar Mahallesi'nde iki gen\u00e7 k\u0131z\u0131n, k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131z\u0131 5 katl\u0131 apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kararak foto\u011fraf \u00e7ekti\u011fi iddias\u0131 edilmi\u015fti. \r\n,Olay g\u00fcn\u00fc hastanede oldu\u011funu belirten anne B.K., \u015funlar\u0131 anlatt\u0131 \u201cEve geldi\u011fimde \u00e7ocu\u011fum olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00fcst katta oldu\u011funu fark ettim. Teyzeleriyle yukar\u0131ya, fazla oyuncaklar\u0131ndan birini istemi\u015f, yukar\u0131 almaya \u00e7\u0131km\u0131\u015flar. Ondan sonra bir tane bebe\u011fini bulmu\u015f. K\u0131z\u0131m, elindeki oyunca\u011f\u0131 dama f\u0131rlat\u0131yor, teyzeleri de c\u00fcsse olarak b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu i\u00e7in uzanamayacaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerinden \u00e7ocu\u011fu uzat\u0131yorlar. \u00c7ocuk \u2018ben burada oturaca\u011f\u0131m, buras\u0131 \u00e7ok g\u00fczel\u2019 deyince, \u2018in teyzeci\u011fim, d\u00fc\u015feceksin\u2019 diye diretmeye ba\u015flam\u0131\u015flar\u201d dedi. \r\n\r\n,Anne, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti; \u201cBenim k\u0131z\u0131m biraz agresif ve hiperaktif oldu\u011fu i\u00e7in oradan oraya ko\u015faca\u011f\u0131n\u0131 tahmin etmi\u015fler. \u2018Bak resim \u00e7ekeriz, babana g\u00f6ndeririz, in oradan, k\u0131zar\u0131z\u2019 diye uyarm\u0131\u015flar. Daha sonra k\u0131z\u0131m inmi\u015f. \u0130nerken de bu videoyu \u00e7ekmi\u015fler\u201d \u015feklinde konu\u015ftu., \u201cTeyzeleri uyar\u0131ld\u0131\u201d Anne B.K., \u201cVideoyu \u00e7eken ki\u015fiyi de anlayam\u0131yorum, iyi niyetle mi \u00e7ekmi\u015f k\u00f6t\u00fc niyetle mi \u00e7ekilmi\u015f. Sonu\u00e7ta iki dakika boyunca video \u00e7ekiliyor. Orada \u00e7ocu\u011fun d\u00fc\u015fme tehlikesi var\u201d dedi. Haberi internette g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten B. K., \u015funlar\u0131 ifade etti: \u201cBen olay\u0131n b\u00f6yle ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini bilmiyordum. Dedi\u011fim gibi hastanedeydim, bana anlatmad\u0131lar korkar\u0131m diye. Teyzelerin art niyeti oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Zaten gerekli a\u00e7\u0131klamalar yap\u0131ld\u0131, soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Ya\u015flar\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck oldu\u011fu i\u00e7in onlar da uyar\u0131ld\u0131. Daha sonra buraya Sosyal Hizmetler ve polis memuru geldi. Bize uyar\u0131larda bulundu. Karakolda da ifademizi verdik" ifadelerini kulland\u0131.,Olayla ilgili g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada h\u0131zla yay\u0131larak, tepki \u00e7ekmi\u015fti. Haberde, \u201ck\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z korkudan \u00e7\u0131\u011fl\u0131k att\u0131\u011f\u0131; gen\u00e7 k\u0131zlar\u0131n poz verdirdi\u011fi\u201d \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. Tepki \u00e7eken olayla ilgili 6 ya\u015f\u0131ndaki E.E. isimli k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n annesi G.K. konu\u015ftu. \r\n