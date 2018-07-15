Pensilvanya'daki FETÖ kampı üzerinde pankart taşıyan uçaklar uçtu

Pankartlarda ingilizce \u201cG\u00fclen 251 masum insan\u0131n can\u0131na kast etti\u011fi i\u00e7in aran\u0131yor\u201d,\u201cG\u00fclen 15 Temmuz\u2019u organize etti\u201d,\u201cG\u00fclen\u2019i iade et, su\u00e7unu itiraf ettir.\u201d yazd\u0131.,ABD\u2019de T\u00fcrk toplumu, Pensilvanya eyaletinde bulunan Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc (FET\u00d6) kamp\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde g\u00f6steri d\u00fczenledi. \r\n\r\nT\u00fcrk Amerikan Y\u00f6nlendirme Komitesi (TASC) ve T\u00fcrk Amerikan Birli\u011fi Komitesi taraf\u0131ndan organize edilen g\u00f6steride, vatanda\u015flar T\u00fcrk bayraklar\u0131 a\u00e7t\u0131, FET\u00d6 kar\u015f\u0131t\u0131 sloganlar att\u0131.,15 Temmuz'daki FET\u00d6'n\u00fcn hain darbe giri\u015fimi s\u0131ras\u0131nda \u015fehit d\u00fc\u015fen \u00d6mer Halisdemir ba\u015fta olmak \u00fczere, ellerinde 15 Temmuz \u015fehitlerinin foto\u011fraflar\u0131 ve T\u00fcrk bayraklar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan vatanda\u015flar, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019in iadesini istedi.,TASC ad\u0131na konu\u015fan T\u00fcrk i\u015f adam\u0131 Murat G\u00fczel, FET\u00d6\u2019n\u00fcn sadece T\u00fcrkiye\u2019nin de\u011fil, ayn\u0131 zamanda ABD\u2019nin de sorunu oldu\u011funu belirterek, "Her ge\u00e7en g\u00fcn ABD vatanda\u015flar\u0131n\u0131n FET\u00d6 hakk\u0131ndaki endi\u015feleri artmaktad\u0131r." dedi.,TASC Ba\u015fkan\u0131 Halil Mutlu da FET\u00d6 kamp\u0131 \u00f6n\u00fcnde g\u00f6steri d\u00fczenlemek i\u00e7in izin sorunu ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n,\r\nKasaban\u0131n yerel yetkililerinin g\u00f6steri i\u00e7in izin vermedi\u011fini anlatan Mutlu, "TASC bu g\u00f6sterinin geni\u015f kapsaml\u0131 bir organizasyon olmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken maalesef izin almakta sorunlar ya\u015fad\u0131. Biz insanlar\u0131 buraya getirmek i\u00e7in organizasyonumuzu yapm\u0131\u015ft\u0131k fakat g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin engeline tak\u0131ld\u0131k. Sadece kamp\u0131n \u00f6n\u00fcnde k\u00fc\u00e7\u00fck bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe m\u00fcsaade edildi." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,U\u00e7aklar (T\u00fcrk Amerikan Y\u00f6nlendirme Komitesi) TASC taraf\u0131ndan organize edildi. Toplam 3 u\u00e7ak, 3 saat boyunca u\u00e7tu.,T\u00fcrk Amerikan Birli\u011fi ad\u0131na a\u00e7\u0131klama yapan Sava\u015f \u015eahin de G\u00fclen\u2019in bir an \u00f6nce T\u00fcrkiye\u2019ye iade edilmesi gerekti\u011fini belirterek, 15 Temmuz hain darbe giri\u015fiminde \u015fehitlerin katili oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\nABD\u2019de T\u00fcrk toplumunun FET\u00d6\u2019ye kar\u015f\u0131 birlik i\u00e7erisinde oldu\u011funa i\u015faret eden \u015eahin, "G\u00fclen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." dedi.\r\n\r\n,FET\u00d6 kamp\u0131 \u00f6n\u00fcnde g\u00f6steriler devam ederken, TASC taraf\u0131ndan organize edilen ve arkas\u0131nda pankartlar as\u0131l\u0131 olan 3 u\u00e7ak, kamp\u0131n bulundu\u011fu kasaba \u00fczerinde 3 saat boyunca u\u00e7arak, kasaba halk\u0131n\u0131 FET\u00d6 hakk\u0131nda bilgilendirdi.\r\n\r\nPankartlarda \u0130ngilizce "G\u00fclen 251 masum insan\u0131n can\u0131na kastetti\u011fi i\u00e7in aran\u0131yor." ile "G\u00fclen 15 Temmuz\u2019u organize etti.\u201d ve "G\u00fclen\u2019i iade et, su\u00e7unu itiraf etti" ifadeleri yer ald\u0131.\r\n\r\nU\u00e7aklar\u0131n u\u00e7tu\u011fu anlarda FET\u00d6 kamp\u0131n\u0131n Amerikal\u0131 korumalar\u0131 foto\u011fraf \u00e7ekerken, g\u00fcvenlik nizamiyesinden \u00e7\u0131kan y\u00fcz\u00fcn\u00fc gizleyen bir FET\u00d6 \u00fcyesi de elindeki cihazla u\u00e7aklara lazer tuttu.,\r\n\r\nFET\u00d6 kamp\u0131 \u00f6n\u00fcnde toplanan T\u00fcrk toplumunun g\u00f6sterilerini takip etmek amac\u0131yla bulunan T\u00fcrk gazeteciler ise FET\u00d6 militanlar\u0131 taraf\u0131ndan provake edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130smini "Fethi" olarak a\u00e7\u0131klayan g\u00f6revli, soyad\u0131n\u0131n sorulmas\u0131 \u00fczerine ise "hangini s\u00f6yleyeyim." diye yan\u0131t verdi.\r\n\r\nGazetecilerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7eken FET\u00d6 militan\u0131, ayn\u0131 zamanda provakatif s\u00f6zler kulland\u0131.\r\n\r\nAA muhabiri \u00f6zel alana girilmemesine ra\u011fmen, gazetecileri \u00e7ekme nedenini sormas\u0131 \u00fczerine FET\u00d6 kamp\u0131 g\u00f6revlisinin agresif tav\u0131rlar\u0131 dikkati \u00e7ekti.,\r\nFET\u00d6\u2019n\u00fcn malikanesinde yo\u011fun trafik var. Arabalar\u0131n \u00e7o\u011funun camlar\u0131 karartmal\u0131.