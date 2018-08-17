Pentagon açıkladı, CNN manşetten verdi: "Çin ABD’ye saldırmaya hazırlanıyor!"

"\u00c7in ABD\u2019ye sald\u0131rmaya haz\u0131rlan\u0131yor!",CNN International\u2019\u0131n man\u015fetten verdi\u011fi habere g\u00f6re, \u00c7in ABD\u2019ye sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda.\r\n\r\n,ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n (Pentagon) yeni yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 raporda, \u00c7in\u2019in \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131r ABD ve m\u00fcttefiklerini vurma kapasitesini art\u0131rmas\u0131na dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Raporda, \u00c7in\u2019in bu u\u00e7aklara etkin n\u00fckleer kapasite kazand\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n da alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\n,Y\u0131l ba\u015f\u0131nda ABD\u2019nin yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 yeni Savunma Stratejisi\u2019nde, \u00c7in\u2019le uzun d\u00f6nemdeki stratejik rekabetin, merkezi bir \u00f6nem alaca\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.\r\n\r\n,\u00c7in May\u0131s ay\u0131nda ilk kez b\u00f6lgedeki Woody ve Paracel adalar\u0131na, ABD'nin aksi y\u00f6ndeki uyarlar\u0131na kar\u015f\u0131n bombard\u0131man u\u00e7aklar\u0131 g\u00f6ndermi\u015fti. ABD\u2019nin iki sava\u015f gemisi, G\u00fcney \u00c7in Denizi\u2019nde Pekin\u2019e g\u00f6zda\u011f\u0131 verince, \u00c7in sava\u015f gemileri ve u\u00e7aklar\u0131 b\u00f6lgeye hareketlenerek ABD\u2019yi uyarm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftasonunda ABD ile \u00c7in aras\u0131nda G\u00fcney \u00c7in Denizi\u2019nde yine gerginlik ya\u015fand\u0131. ABD donanmas\u0131na ba\u011fl\u0131 ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131, G\u00fcney \u00c7in Denizi\u2019nin \u00fczerinden ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in b\u00f6lgede end\u00fcstriyel adalar geli\u015ftiren \u00c7in\u2019den uyar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Pekin\u2019in ba\u015fta G\u00fcney \u00c7in Denizi olmak \u00fczere, denizlerdeki kritik b\u00f6lgelerde \u00fcslerini de art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtilirken, y\u00fcksek menzilli bombard\u0131man u\u00e7aklar\u0131yla ABD\u2019ye sald\u0131r\u0131 talimi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da ifade edildi.\r\n\r\n,ABD ile \u00c7in son d\u00f6nemde G\u00fcney \u00c7in Denizi \u00fczerindeki hak iddialar\u0131 nedeniyle gerginlik ya\u015f\u0131yor. \u00c7in, neredeyse t\u00fcm G\u00fcney \u00c7in Denizi \u00fczerinde egemenlik iddia ederken, denizin baz\u0131 b\u00f6lgelerinde egemenlik iddia eden Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam ise buna itiraz ediyor. Son y\u0131llarda Pekin y\u00f6netimi, bu stratejik b\u00f6lgede askeri \u00fcsler de i\u00e7erecek insan yap\u0131m\u0131 adalar\u0131n in\u015fas\u0131 ile b\u00f6lgedeki kontrol\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck oranda art\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,CNN\u2019de yer alan habere g\u00f6re, \u201cABD askeri u\u00e7aklar\u0131, buras\u0131 \u00c7in. Yanl\u0131\u015f anlamalar\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in hemen \u00e7\u0131k\u0131n ve uzak durun\u201d \u015feklinde uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,ABD ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131 ise yap\u0131lan bu uyar\u0131ya kar\u015f\u0131l\u0131k, \u201cBu, ABD donanmas\u0131na ba\u011fl\u0131, uluslararas\u0131 hukuk uyar\u0131nca izinli, b\u00fct\u00fcn devletlerin hukuk ve g\u00f6revlerine tam bir sayg\u0131 ile me\u015fru askeri faaliyetleri y\u00fcr\u00fcten bir u\u00e7akt\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nKaynak: Milliyet,Pentagon duyurdu, d\u00fcnya g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc!,ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 yeni rapora g\u00f6re; \u00c7in, y\u00fcksek menzilli bombard\u0131man u\u00e7aklar\u0131 ve pilotlar\u0131yla ABD\u2019ye sald\u0131rmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n