Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması

Gedney, ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131nda (Pentagon) d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, kendisine y\u00f6neltilen sorular \u00fczerine T\u00fcrkiye ve ABD ili\u015fkilerine ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu.,"T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131nda devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak T\u00fcrkiye ile ili\u015fkinizi etkiledi mi? \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'n\u00fcn kullan\u0131m\u0131 konusunda bir de\u011fi\u015fiklik g\u00f6zlemliyor musunuz?" \u015feklindeki bir soru \u00fczerine Gedney, ,"Hay\u0131r, T\u00fcrkiyeli m\u00fcttefiklerimizle ili\u015fkimizde bir de\u011fi\u015fiklik g\u00f6rm\u00fcyoruz." yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,T\u00fcrkiye'nin koalisyon i\u00e7erisinde \u00f6nemli bir role sahip oldu\u011funa i\u015faret eden Gedney, ,"Onlar (T\u00fcrkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir \u00fclke ve k\u0131ymetli bir NATO m\u00fcttefiki ve ayn\u0131 zamanda \u00f6nemli bir b\u00f6lgesel m\u00fcttefik., Stratejik seviyede ya\u015fananlar var, fakat profesyonel ili\u015fkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir de\u011fi\u015fiklik g\u00f6rm\u00fcyoruz." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,,Son g\u00fcnlerde ABD ile ya\u015fanan gerilimin ard\u0131ndan Pentagon'dan fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi.