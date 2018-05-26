Perinçek: Seçilirsem Esad'la dost olacağız

Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Perin\u00e7ek, se\u00e7ilmesi halinde Esad'\u0131 Ankara'ya davet edece\u011fini ve geldi\u011finde u\u00e7a\u011f\u0131n merdiveninde kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Sputnik'e konu\u015fan Vatan Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek, Suriye'deki geli\u015fmeleri i\u015faret ederek se\u00e7ilmesi halinde ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi ilk icraat\u0131 anlatt\u0131. \r\n,Suriye'de me\u015fruiyeti kalmam\u0131\u015f eli kanl\u0131 lider Be\u015f\u015far Esad'\u0131 Ankara'ya davet edece\u011fini ifade eden Perin\u00e7ek, bununla da kalmayarak Esad'\u0131 u\u00e7a\u011f\u0131n merdivenlerinde kar\u015f\u0131layarak \u015eam rejimi ile dostluk in\u015fa edece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Perin\u00e7ek ayr\u0131ca \u00c7inli y\u00f6neticilerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve herkesin Suriye'yi sordu\u011funu iddia etti.