Perşembe akşamının reyting şampiyonu 'Avlu' oldu

31 May\u0131s tarihinin izlenme oranlar\u0131 belli oldu. \r\n\r\n,Star TV'de yay\u0131nlanan "Avlu" dizisi Survivor'\u0131 geride b\u0131rakarak 1'inci s\u0131raya yerle\u015fti.\r\n\r\n,Yay\u0131nlanan her b\u00f6l\u00fcm\u00fc b\u00fcy\u00fck bir heyecanla izlenen Survivor, Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 istenen ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayamad\u0131.,., 'Avlu' dizisi d\u00fcn ak\u015fam en \u00e7ok izlenen dizi olarak 1'inci s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\n,31 May\u0131s tarihinde; Star TV'de yay\u0131nlanan "Avlu" dizisi Total'de 1. s\u0131raya otururken, 2. s\u0131rada "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber", 3. s\u0131rada ise FOX'ta yay\u0131nlanan "Bizim Hikaye" yer ald\u0131. AB'de 1.'lik "Avlu"nun, 2.'lik "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in, 3'nc\u00fcl\u00fck ise "Survivor"\u0131n oldu.\r\n\r\n,Avlu dizisi son b\u00f6l\u00fcmde Ecem'in hayat\u0131n\u0131 kaybetmesinin ard\u0131ndan Deniz'in cenazeye kat\u0131lamayaca\u011f\u0131 karar\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131, cezaevinde isyan \u00e7\u0131kmas\u0131na neden olmu\u015ftu.