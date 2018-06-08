Peru'da 25 yeni Nazca Çizgisi bulundu

Latin Amerika \u00fclkesi Peru'daki Nazca \u00c7izgilerine yenileri eklendi.\r\n,Tech Times'da yer alan haberde, Peru K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan bir ekip taraf\u0131ndan drone teknolojisi kullan\u0131larak yap\u0131lan taramalarda 25 yeni \u015fekil bulundu.\r\n,Yeni motifler aras\u0131nda Peru mitolojisinde \u00f6nemli bir yere sahip olan katil balina, dans eden bir kad\u0131n ve sava\u015f\u00e7\u0131 bulundu\u011fu belirtildi.\r\n,Bu motiflerin ba\u015fkent Lima'n\u0131n 400 kilometre g\u00fcneyinde yer alan Palpa Vadisinde ke\u015ffedildi\u011fi kaydedildi.\r\n,G\u00fcney Peru'nun binlerce kilometrelik \u00e7\u00f6llerinde insano\u011flunun en b\u00fcy\u00fck s\u0131rlar\u0131ndan biri olarak tan\u0131mlanan Nazca \u00c7izgileri, 450 kilometrekarelik bir alana yay\u0131l\u0131yor. \r\n,B\u00f6lgede 800'den fazla d\u00fcz \u00e7izgi, 300'den fazla geometrik fig\u00fcr ve 70'ten fazla hayvan ve bitki resmi bulunuyor.