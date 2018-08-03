Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...

Pet \u015fi\u015feyi arabada bu \u015fekilde sak\u0131n b\u0131rakmay\u0131n! Bak\u0131n araban\u0131n i\u00e7inde ne hale geliyor!,Pop\u00fcler bir YouTube kanal\u0131nda yay\u0131nlanan bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler milyonlarca s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc yak\u0131ndan ilgilendiriyor.\r\n\r\n,Pet \u015fi\u015feyi arabada geli\u015fig\u00fczel b\u0131rakan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, arabadan iniyor. Araba g\u00fcne\u015fin alt\u0131nda saatlerce kal\u0131yor.\r\n\r\n,Pet \u015fi\u015fe bak\u0131n g\u00fcne\u015fin alt\u0131nda neye sebep oluyor?\r\n\r\n,G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 koltu\u011fa temas ediyor...\r\n\r\n,Koltu\u011fu yakmaya ba\u015fl\u0131yor!\r\n\r\n,\u0130\u015fte sonu\u00e7... E\u011fer pet \u015fi\u015fe biraz daha ara\u00e7ta bu halde kalsayd\u0131 daha ciddi bir hasar s\u00f6z konusu olabilirdi!\r\n\r\n,Pet \u015fi\u015fe deyip ge\u00e7meyin! Pet \u015fi\u015fesiyle i\u015fi biten \u00e7\u0131lg\u0131n m\u00fchendis onu \u00e7\u00f6pe atmak yerine \u00f6yle bir \u015feye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc ki... \u0130\u015fte ad\u0131m ad\u0131m pet \u015fi\u015fenin evrimi ve son hali...\r\n\r\n,\u00d6ncelikle pet \u015fi\u015fenin kapa\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131p hemen \u00fcst k\u0131sm\u0131na koyuyoruz.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan ke\u00e7eli kalemle kapa\u011f\u0131n etraf\u0131n\u0131 \u00e7iziyoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu \u015fekilde!\r\n\r\n,\u015eimdi de pet \u015fi\u015fenin \u00fcst k\u0131sm\u0131n\u0131 oldu\u011fu gibi kesiyoruz. Bunun i\u00e7in bir makas yeterli!\r\n\r\n,Art\u0131k pet \u015fi\u015fenin di\u011fer taraf\u0131yla i\u015fimiz yok, peki bu k\u0131s\u0131mla ne yapaca\u011f\u0131z?\r\n\r\n,\u00d6nce \u00e7emberlere ge\u00e7meyecek \u015fekilde makasla tek tek kesiyoruz.\r\n\r\n,Bu i\u015fleme bu \u015fekilde devam ediyoruz.\r\n\r\n\r\n,Daha sonra da tepeden makas\u0131 vuruyoruz ve...\r\n\r\n,Tamamen tepe k\u0131sm\u0131yla pet \u015fi\u015feyi ay\u0131rm\u0131\u015f bulunuyoruz!\r\n\r\n,\u015eimdi de daire \u00e7izdi\u011fimiz k\u0131s\u0131mlar\u0131n kenarlar\u0131n\u0131 kesiyoruz.\r\n,\u0130\u015fte bu \u015fekilde...\r\n\r\n,Elimizde art\u0131k pet \u015fi\u015feden kalan 4 par\u00e7a var.\r\n,\u015eimdi iki par\u00e7ay\u0131 bir araya getirelim.\r\n\r\n,Aynen bu \u015fekilde!\r\n\r\n,Tutkal kullanarak her iki par\u00e7ay\u0131 birbirine yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,Daha sonra \u015f\u0131r\u0131nga kullanarak i\u00e7ini suyla dolduruyoruz.\r\n\r\n,Bu i\u015flemi i\u00e7i dolana kadar yap\u0131yoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle...\r\n\r\n,Par\u00e7alar bir araya geldi\u011finde iki mercek g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc par\u00e7a elimizde oluyor.\r\n\r\n,\u015eimdi de ayn\u0131 ebatlarda iki pet \u015fi\u015feyi \u00fcst k\u0131s\u0131mdan kesiyoruz.\r\n\r\n,Par\u00e7alar\u0131 bu \u015fekilde ay\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!\r\n\r\n,Elimizde bu \u00f6l\u00e7\u00fcde bir karton mutlaka olmal\u0131.\r\n\r\n,Az \u00f6nce kesti\u011fimiz pet \u015fi\u015feleri kartona bu \u015fekilde koyuyoruz.\r\n,Ard\u0131ndan k\u0131rm\u0131z\u0131 bir kalemle daire \u00e7iziyoruz.\r\n\r\n,\u00c7izim i\u015flemi tamamland\u0131\u011f\u0131nda...\r\n\r\n,Bu \u015fekilde bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde ediyoruz.\r\n\r\n,Bunu yapmam\u0131z\u0131n sebebi ise fal\u00e7atayla bu b\u00f6lgeleri daire \u015feklinde kesebilmek...\r\n\r\n,Bu \u015fekilde iki par\u00e7a elde ediyoruz.\r\n\r\n,Bunlar\u0131 da iki merce\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz daire pet par\u00e7alar\u0131yla b\u00fct\u00fcnle\u015ftiriyoruz.\r\n\r\n,Daha sonra da tutkala tekrar i\u015fimiz d\u00fc\u015f\u00fcyor, yap\u0131\u015ft\u0131rma i\u015flemi i\u00e7in!\r\n\r\n,Bu \u015fekilde pet \u015fi\u015fenin a\u011fz\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu kadar!\r\n\r\n,Ancak hen\u00fcz i\u015fimiz bitmi\u015f de\u011fil!\r\n\r\n,Ufak bir karton par\u00e7as\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var; ki iki pet \u015fi\u015feyi birle\u015ftirebilelim.\r\n\r\n,Tutkal\u0131 kullan\u0131yoruz yine ve...\r\n\r\n,\u0130ki pet \u015fi\u015feyi bu \u015fekilde birle\u015ftirmi\u015f olduk!\r\n\r\n,\u015eimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video ar\u0131yoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.\r\n\r\n,Videoyu oynatmaya ba\u015flay\u0131n!\r\n\r\n,Yaln\u0131z video oynarken bu simgeyi de se\u00e7in, VR \u00f6zelli\u011fini aktif etmek i\u00e7in gerekli.\r\n\r\n,\u0130\u015fte telefon ekran\u0131ndaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fc...\r\n\r\n,B\u00f6yle bak\u0131nca gayet anlams\u0131z bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc; ancak az sonra \u015fi\u015feyi g\u00f6z\u00fcm\u00fcze getirdi\u011fimizde...\r\n\r\n,bak\u0131n ne olacak?\r\n\r\n,Telefonla herhangi bir lasti\u011fi kullanarak pet \u015fi\u015femizi yap\u0131\u015ft\u0131rabiliriz.\r\n\r\n,Tam a\u00e7\u0131y\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sanal ger\u00e7eklik g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz\u00fc bedavaya yapm\u0131\u015f olacaks\u0131n\u0131z!