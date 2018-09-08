Pet şişeyle akbil dolumu nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

\u0130stanbulkart'a nerede nas\u0131l dolum yap\u0131lacak? sorusu g\u00fcndeme geldi. ,\u015eu anda say\u0131s\u0131 10 olan ve 1 ay sonra 100'e \u00e7\u0131kacak konteynerlerda 10 graml\u0131k 0,33 litrelik petler at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman \u0130stanbulkart sahibine 2 kuru\u015f, 16 graml\u0131k 0,5 litrelik pet \u015fi\u015feye 3 kuru\u015f, 32 graml\u0131k 1 litrelik pet \u015fi\u015feye 6 kuru\u015f, 45 graml\u0131k 1,5 litrelik pet \u015fi\u015feye 9 kuru\u015f para y\u00fcklenecek. ,12 graml\u0131k 0,33 litrelik al\u00fcminyum i\u00e7ecek kutusuna 7 kuru\u015f, 16 graml\u0131k 0,5 litrelik al\u00fcminyum kutuya 9 kuru\u015f olmak \u00fczere para y\u00fcklemesi yap\u0131lacak. ,Konteynerler ilk \u00f6nce metro istasyonlar\u0131na ve pilot okullara yerle\u015ftirilecek...\r\n\r\n,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB), say\u0131s\u0131 30 milyonu a\u015fan ve T\u00fcrkiye'nin tamam\u0131nda ge\u00e7erli olmas\u0131 planlanan \u0130stanbulkart'a pet \u015fi\u015fe ve al\u00fcminyum i\u00e7ecek kutular\u0131 at\u0131larak kredi y\u00fcklemesi yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Ak\u0131ll\u0131 Geri D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Konteyneri makinelerini tan\u0131tt\u0131.\r\n\r\n,\u015eu anda say\u0131s\u0131 10 olan ve 1 ay sonra 100'e \u00e7\u0131kacak konteynerler, ilk \u00f6nce metro istasyonlar\u0131na ve pilot okullara yerle\u015ftirilecek. ,B\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re pet \u015fi\u015fenin ve al\u00fcminyum i\u00e7ecek kutusu ba\u015f\u0131na, 2 kuru\u015ftan 9 kuru\u015fa kadar ula\u015f\u0131m kart\u0131na y\u00fcklenecek. ,Kart\u0131na y\u00fckleme say\u0131s\u0131 fazla olanlar, \u015eehir Tiyatrolar\u0131'ndan \u00fccretsiz tiyatro bileti alabilecek ve \u0130BB Sosyal Tesisler'inden indirimli yemek yiyebilecek.\r\n\r\n,Ak\u0131ll\u0131 Geri D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Konteyneri Lansman T\u00f6reni, \u0130BB Ba\u015fkan\u0131 Mevl\u00fct Uysal'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla Sara\u00e7hane'deki belediye binas\u0131nda yap\u0131ld\u0131., At\u0131klar ak\u0131ll\u0131 konteynere, bedeli \u0130stanbulkart'a slogan\u0131yla yap\u0131lan etkinlikte, pet ve al\u00fcminyum i\u00e7ecek kutular\u0131n\u0131n \u0130stanbulkart'a para olarak d\u00f6n\u00fc\u015fmesinin detaylar\u0131 anlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130BB At\u0131k Y\u00f6netim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve i\u015ftirak \u015firketi \u0130SBAK'\u0131n ak\u0131ll\u0131 konteyner projesine g\u00f6re, istanbulkart\u0131'n\u0131 okutarak konteynerlere pet ve al\u00fcminyum \u015fi\u015fe atanlar, \u015fi\u015fe kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u0130stanbulkart'lar\u0131na belli bir miktar bakiye kazanacak. ,B\u00f6ylece \u015fu anda say\u0131s\u0131 30 milyonu a\u015fan ve T\u00fcrkiyekart olarak da kullan\u0131lmas\u0131 hedeflenen \u0130stanbulkart'lar, pet ve al\u00fcminyum \u015fi\u015felerle dolacak.\r\n\r\n,\u00d6te yandan proje kapsam\u0131nda Ey\u00fcp, Beyo\u011flu ve \u015ei\u015fli il\u00e7elerindeki ilkokullar i\u00e7in 100 adet ak\u0131ll\u0131 konteyner \u00fcretilecek. ,Proje ile ilk\u00f6\u011fretim \u00e7a\u011f\u0131ndaki \u00e7ocuklara toplumsal sorumluluk ve \u00e7evre bilinci kazand\u0131rmak ama\u00e7lan\u0131yor. ,Ayr\u0131ca ak\u0131ll\u0131 konteynerin d\u0131\u015f yap\u0131s\u0131 galvaniz, k\u0131r\u0131c\u0131 mekanizmas\u0131 paslanmaz \u00e7elik, i\u00e7 metal aksam\u0131 da paslanmaz malzemelerden imal edildi.\r\n\r\n,Telemetri sistemi ile konteynerlerin i\u00e7indeki at\u0131k say\u0131s\u0131, yakla\u015f\u0131k olarak doluluk oran\u0131, hata kodlar\u0131, lokasyon ve \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreleri uzaktan anl\u0131k olarak takip edilebiliyor., Konteynerlerin yaz\u0131l\u0131m\u0131 da uzaktan g\u00fcncellenebiliyor. At\u0131k Y\u00f6netim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan ihale sonras\u0131 \u015fu ana kadar 10 konteyner kullan\u0131ma haz\u0131r olarak \u00fcretilirken, 90 adedinin \u00fcretimi s\u00fcreci devam ediyor ve bu say\u0131n\u0131n 1 ay i\u00e7inde tamamlanmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Projenin detaylar\u0131n\u0131 anlatan \u0130BB Ba\u015fkan\u0131 Uysal, "D\u00fcnyada ilk defa diyemiyoruz, baz\u0131 \u00fclkelerde uygulanan ama T\u00fcrkiye'de ilk defa uygulanacak. Pet \u015fi\u015fe do\u011fada kaybolmayan, geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc hayat\u0131m\u0131zda da vazge\u00e7ilmez olan d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc ad\u0131na \u00e7ok \u00f6nemli katk\u0131 sunaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Belirli yerlerde koyaca\u011f\u0131m\u0131z konteynerlerle pet \u015fi\u015felerin toplanmas\u0131, o pet \u015fi\u015feyi o konteynere atan her \u015fahs\u0131n \u0130stanbulkart'\u0131na bedel \u00f6denmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor" dedi.\r\n\r\n,Uygulanacak pet \u015fi\u015felerin boyutlar\u0131 ve ula\u015f\u0131m kart\u0131na y\u00fcklenecek miktarlar hakk\u0131nda bilgi veren Uysal, "Cam \u015fi\u015feleri hen\u00fcz daha bu makinede toplayam\u0131yoruz. Onun da \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. 0.33, 0.5, 1.5 litrelikler olmak \u00fczere pet \u015fi\u015feler; 0.33 litrelik ve 0,5 litrelik metal i\u00e7ecek kutular\u0131n\u0131n toplanmas\u0131yla ilgili bir \u00e7al\u0131\u015fma. Sadece sosyal medyadan duyurdu\u011fumuz bu \u00e7a