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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Erkek arkadaşının öldürdüğü Esen, böyle uğurlandı
DÜNYA
-
İsrail Gazze'de Filistinlilere gerçek mermilerle saldırı: 113 yaralı
MAGAZİN
-
Arka Sokaklar Yeni Fragmanı | Arka Sokaklar 477. bölümü neden yok? (Kanal D Arka Sokaklar İZLE)
SPOR
-
Bayern Münih'i eski futbolcusu çalıştıracak
MAGAZİN
-
Survivor İZLE TV8: Merve ile Nagihan birbirine girdi | Ödül Oyununu Kim kazandı
DÜNYA
-
Hollanda'dan Suriye'ye askeri müdahale için karar!
DÜNYA
-
Putin'le görüşen Macron'dan geri adım!
EKONOMİ
-
Türkiye'den 70 ülkeye gidiyor! Milyonlarca dolar...
YAŞAM
-
Konya'da el yazması Tevrat ele geçirildi!
EKONOMİ
-
Petrolle büyüyen Batman sanayiyle gelişiyor
EKONOMİ
-
Çalışan anneye toplam 7500 TL geliyor
YAŞAM
-
Trabzon'da bir şahıs aracı içerisinde ölü olarak bulundu
GÜNDEM
-
Ankara'da izinsiz yürüyüş yapan KESK grubuna polis müdahalesi
YAŞAM
-
Hurda olarak satın aldığı sobadan bir poşet altın çıktı
GÜNDEM
-
28 Şubat davasında sona doğru
POLİTİKA
-
Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi için uyarı
DÜNYA
-
Rusya'dan popüler mesajlaşma uygulamasına yasak
SPOR
-
Akhisar Beşiktaş Maçı Saat Kaçta İzlenecek | Akhisar BJK maçı canlı anlatım
YAŞAM
-
Karabük'te yangın çıktı! 3 ev yanıyor
GÜNDEM
-
Abdullah Gül uzun zaman sonra konuştu
Yeni
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Ramazan
Petrol bulundu, Batman uçtu! Şimdi ise...
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80 yıl önce 10 haneli köy olan Batman'ın kaderi bölgede petrol bulunmasıyla değişti.
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