Petrol fiyatlarına müjde

Uluslararas\u0131 petrol fiyatlar\u0131 veya d\u00f6viz kurlar\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak akaryak\u0131t fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan dalgalanmalar\u0131 vatanda\u015f\u0131n al\u0131\u015f fiyatlar\u0131na yans\u0131tmamak i\u00e7in al\u0131nan \u00f6nlemleri i\u00e7eren Bakanlar Kurulu karar\u0131 bug\u00fcnk\u00fc say\u0131da yay\u0131mland\u0131.\r\n,Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurulunca (EPDK) ilan edilen akaryak\u0131t bayi sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131na esas al\u0131nan yurt i\u00e7i rafineri \u00e7\u0131k\u0131\u015f fiyatlar\u0131nda, uluslararas\u0131 petrol fiyatlar\u0131 veya d\u00f6viz kurlar\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak meydana gelen art\u0131\u015f durumunda, s\u00f6z konusu mallar\u0131n tabi oldu\u011fu \u00d6TV tutarlar\u0131nda, ger\u00e7ekle\u015fen art\u0131\u015f tutar\u0131 kadar azal\u0131\u015f yap\u0131larak zam vatanda\u015fa yans\u0131t\u0131lmayacak.\r\n\r\n,Meydana gelen azal\u0131\u015f durumunda ise s\u00f6z konusu mallar\u0131n tabi oldu\u011fu \u00d6TV tutarlar\u0131, 17 May\u0131s 2018 tarihinde uygulanan tutar\u0131 ge\u00e7meyecek \u015fekilde uygulanacak.\r\n,Kararla birlikte yay\u0131mlanan listede bu kapsama giren mallar, 95 ile 98 oktan kur\u015funsuz benzin, motorin, b\u00fctan, s\u0131v\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f petrol gaz\u0131 (LPG) ve propan olarak belirlendi. \r\n\r\n,