Peugeot'dan İran kararı

Frans\u0131z otomobil \u00fcreticisi PSA, ABD y\u00f6netiminin \u0130ran ile n\u00fckleer anla\u015fmadan \u00e7ekilme karar\u0131ndan sonra bu \u00fclkedeki faaliyetlerinin 6 A\u011fustos'a kadar ask\u0131ya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Peugeot ve Citroen gibi otomobil markalar\u0131n\u0131 b\u00fcnyesinde bar\u0131nd\u0131ran PSA grubundan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bir anla\u015fmaya varabilme amac\u0131yla ABD y\u00f6netimiyle m\u00fczakerelerin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, "14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanan n\u00fckleer anla\u015fma (Ortak Kapsaml\u0131 Eylem Plan\u0131) ve ard\u0131ndan 16 Ocak 2016'da \u0130ran'a uygulanan yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 sonras\u0131nda PSA Grubu, 21 Haziran 2016'da \u0130ran Khodro ve 6 Ekim 2016'da da Saipa ile ortakl\u0131k anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r." ifadesine yer verilerek, bu anla\u015fmalar\u0131n ABD, Avrupa Birli\u011fi (AB) ve Frans\u0131z yasalar\u0131na tamamen uygun oldu\u011fu belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, PSA Grubu'nun konu ile ilgili geli\u015fmeleri yak\u0131ndan izledi\u011fi ve ilgili \u00fclkelerin y\u00f6neticileriyle ileti\u015fim i\u00e7inde olundu\u011fu vurguland\u0131.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, 8 May\u0131s'ta Beyaz Saray'da yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkesinin \u0130ran ile var\u0131lan n\u00fckleer anla\u015fmadan \u00e7ekildi\u011fini ve \u0130ran'a a\u011f\u0131r ekonomik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yeniden hayata ge\u00e7irilece\u011fini belirtmi\u015fti. \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani ise n\u00fckleer anla\u015fman\u0131n di\u011fer 5 \u00fclke aras\u0131nda devam edece\u011fini duyurmu\u015ftu.\r\n,ABD'nin 8 May\u0131s'ta n\u00fckleer anla\u015fmadan \u00e7ekilme karar\u0131 almas\u0131 sonucunda "6 A\u011fustos'a kadar ABD yasalar\u0131na uygun olma amac\u0131 g\u00fcd\u00fclerek, PSA Grubu'nun bu anla\u015fmalar\u0131 ask\u0131ya alma s\u00fcrecini ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131" belirtilerek, Fransa h\u00fck\u00fcmetinin deste\u011fiyle Grubun, muafiyet elde etmek i\u00e7in ABD y\u00f6netimiyle g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri de s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n,PSA, ge\u00e7en y\u0131l \u0130ran'da 444 binden fazla ara\u00e7 satm\u0131\u015f, 2030'a kadar bu rakamlar\u0131 \u00fc\u00e7 kat\u0131na \u00e7\u0131karmay\u0131 hedefledi\u011fini duyurmu\u015ftu.\r\n,S\u00f6z konusu anla\u015fma, eski ABD Ba\u015fkan\u0131 Barack Obama d\u00f6neminde \u0130ran ile Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyinin (BMGK) daimi \u00fcyeleri (ABD, Rusya, \u00c7in, \u0130ngiltere ve Fransa) ile Almanya ve \u0130ran aras\u0131nda 14 Temmuz 2015'te imzalanm\u0131\u015ft\u0131. Anla\u015fmaya imza koyan di\u011fer \u00fclkeler, eksiklerin giderilerek anla\u015fman\u0131n korunmas\u0131 gerekti\u011fini savunuyor.\r\n,Fransa y\u00f6netimi, ABD'nin \u00e7ekilmesiyle \u0130ran ile var\u0131lan anla\u015fman\u0131n sonland\u0131r\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f ve anla\u015fma \u015fartlar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fc\u015f bildirmi\u015fti.\r\n