Pilot uçağı havaya uçurmakla tehdit etti

G\u00f6revde olmayan ve Emirates\u2019in 1 Haziran tarihli EK144 sefer say\u0131l\u0131 Madrid-Dubai seferinde 'pas' u\u00e7an pilotun u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda di\u011fer yolcularla tart\u0131\u015ft\u0131. ,Pilot bununla da kalmad\u0131...,\u00d6fkelenen pilotun Romanyal\u0131 bir kabin memuruna sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve hakaret etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Agresif tav\u0131rlar sergileyen pilotun kendisine sakin olmas\u0131n\u0131 tavsiye eden kabin ekibinin \u00fczerine y\u00fcr\u00fcd\u00fc... ,Ard\u0131ndan pilot \u00fczerindeki patlay\u0131c\u0131lar\u0131 patlatma tehdidinde bulundu. ,Bunun pilot \u00fczerine u\u00e7u\u015f g\u00f6revlilerince plastik kelep\u00e7eyle kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Emirates\u2019ten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ya\u015fanan olay do\u011fruland\u0131. Pilotun Dubai Havaliman\u0131\u2019nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve hukuki s\u00fcrecin devam etti\u011fi belirtildi., Pilot hakk\u0131nda u\u00e7akta a\u015f\u0131r\u0131 derecede alkol t\u00fcketmek, u\u00e7u\u015f g\u00fcvenli\u011fini tehlikeye atmak ve kabin g\u00f6revlilerine sald\u0131rmak su\u00e7lar\u0131ndan dava a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Emirates Havayollar\u0131na ait bir u\u00e7akta korku dolu anlar ya\u015fand\u0131.