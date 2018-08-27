Pınar Altuğ'dan yürekleri yakan Vatan Şaşmaz paylaşımı

Oyuncunun y\u00fcrekleri da\u011flayan payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede binlerce yorum ve be\u011feni ald\u0131.\r\n\r\n,ABD'de ya\u015fayan, 1963 do\u011fumlu eski manken Filiz Aker, yakla\u015f\u0131k 1 ayd\u0131r kald\u0131\u011f\u0131 Be\u015fikta\u015f'taki \u00fcnl\u00fc otele 18.00'da geldi. ,\u00d6l\u00fcm\u00fcyle herkesi b\u00fcy\u00fck yasa bo\u011fan \u015ea\u015fmaz'\u0131 birinci y\u0131l\u0131nda yak\u0131n arkada\u015f\u0131 P\u0131nar Altu\u011f unutmad\u0131.\r\n\r\n,Aker'in odaya \u00e7\u0131kmas\u0131ndan 5-10 dakika sonra Vatan \u015ea\u015fmaz'da otele gelerek Aker'in odas\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. ,Odada ikilinin aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fmadan sonra Aker, ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan \u015ea\u015fmaz'\u0131 arkadan 3-4 el ate\u015f ederek vurdu. A,\u00dcnl\u00fc sunucu Vatan \u015ea\u015fmaz, Be\u015fikta\u015f'ta \u00fcnl\u00fc bir otel odas\u0131n\u0131n 10. kat\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. ,ker olay\u0131n ard\u0131ndan kendi kafas\u0131na ate\u015f ederek intihar etti. Silah sesine odaya ko\u015fan otel personeli arkadan kilitli olan kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eri girdi ve Vatan \u015ea\u015fmaz'\u0131 kap\u0131n\u0131n 1 metre uza\u011f\u0131nda, Filiz Aker'i ise yatakta \u00f6l\u00fc buldu.,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisinin ba\u015frol oyuncular\u0131ndan P\u0131nar Altu\u011f Atacan, y\u0131llarca birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Tamer Karada\u011fl\u0131 ve Vatan \u015ea\u015fmaz ile olan foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram hesab\u0131ndan payla\u015farak "Seni hep o g\u00fclen g\u00f6zlerinle hat\u0131rlayaca\u011f\u0131m" notuyla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n