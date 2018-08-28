Pişkinliğin böylesi! Utanmadan bir de...

Konya'n\u0131n merkez Meram il\u00e7esi Abd\u00fclaziz Mahallesi Atat\u00fcrk Caddesi \u00fczerinde bulunan bir markette meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 20 A\u011fustos Pazartesi g\u00fcn\u00fc cadde \u00fczerindeki markete gelen bir ki\u015fi ayakkab\u0131 reyonuna giderek ayakkab\u0131 se\u00e7meye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,M\u00fc\u015fterilerin yo\u011funla\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada ayakkab\u0131y\u0131 inceleyerek aya\u011f\u0131na giyen \u015f\u00fcpheli, eski ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131 kutuya, kutuyu da tekrar reyona b\u0131rak\u0131p marketten ayr\u0131ld\u0131. ,H\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi ertesi g\u00fcn yine ayn\u0131 markete gelerek bu sefer elbise reyonundan bir ti\u015f\u00f6rt\u00fc alarak elbise kabininde kendi elbisesi ile de\u011fi\u015ftirerek marketten ayr\u0131ld\u0131. ,\u015e\u00fcpheli, farkl\u0131 bir g\u00fcnde markete tekrar gelerek peynir ve kurabiye \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada giydi\u011fi ti\u015f\u00f6rt\u00fc tan\u0131yan \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n dikkati ile yakaland\u0131., \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri, \u015f\u00fcpheli S.\u0130'yi (53) g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \r\n\r\n,G\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 inceleyen Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc H\u0131rs\u0131zl\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u015f\u00fcphelinin farkl\u0131 g\u00fcnlerde marketten h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti. ,Farkl\u0131 g\u00fcnlerde ayn\u0131 i\u015fyerinden yap\u0131lan h\u0131rs\u0131zl\u0131k anlar\u0131 ise g\u00fcvenlik kameras\u0131 taraf\u0131ndan saniye saniye kay\u0131t edildi. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde markete gelen \u015f\u00fcpheli ayakkab\u0131 reyonuna y\u00f6nelerek ilk \u00f6nce \u00e7alaca\u011f\u0131 ayakkab\u0131y\u0131 be\u011feniyor. ,Ard\u0131ndan be\u011fendi\u011fi ayakkab\u0131n\u0131 alarm sistemini etkisiz hale getirmek i\u00e7in \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131s, market i\u00e7erisindeki di\u011fer reyona giderek \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 makas ile ayakkab\u0131lara ba\u011fl\u0131 sistemi etkisiz hale getiriyor. ,Farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcde ise ayr\u0131 bir market po\u015feti ile i\u015fyerine gelen \u015f\u00fcphelinin peynir ile kurabiye alarak marketten ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan S.\u0130. Konya Numune Hastanesinde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildikten sonra ifadesi al\u0131nmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.