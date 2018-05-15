Pistonların içinden çıkan şoke etti!

Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u0130ncirlik Park alan\u0131ndan ge\u00e7ecek olan bir kamyonda y\u00fckl\u00fc miktarda uyu\u015fturucu hap oldu\u011fu bilgisine ula\u015ft\u0131. ,Bunun \u00fczerine park alan\u0131nda \u00f6nlem alan polis beklemeye ba\u015flad\u0131. Bir s\u00fcre sonra beklenen kamyon gelince polis kamyonu durdurup arama ba\u015flatt\u0131.,Yap\u0131lan aramalarda karton kolilerin arka k\u0131sm\u0131na gizlenmi\u015f halde 13 piston i\u00e7erisinde 350 bin uyu\u015fturucu hap oldu\u011fu belirlendi. \r\n,Polis pistonlar\u0131 tek tek kasadan indirip daha sonra a\u00e7arak haplar\u0131 imha etti. ,Kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc M.\u015e. ise g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Zanl\u0131n\u0131n haplardan haberi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n,Pistonlar\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan \u015foke etti!,Ne oldu\u011funu \u00f6\u011frenince inanamayacaks\u0131n\u0131z!