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Çaykur Rizespor'un kararı Hamza Hamzaoğlu
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Emeklilikte yaşa takılanlar gözünü 1 Ekim'e çevirdi
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FETÖ firarisi eski astsubaylar Irak'a kaçarken yakalandı
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Çiftlik Bank soruşturmasında firari finans müdürü Koray Hasgül teslim oldu
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Esad rejiminin hedefi terör örgütü YPG
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Son dakika.. İçişleri Bakanlığı: 35 terörist etkisiz hale getirildi
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Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından dolar düşüşe geçti!
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Son dakika! İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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Der Spiegel: Türkiye demiryolu ihalesini Almanya'ya verdi
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Almanya'da feci kaza! Baba ile kızı hayatını kaybetti
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Ankara'da 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı
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Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
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Meteoroloji’den son dakika sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat... (10 Eylül Pazartesi hava durumu)
GÜNDEM
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Ankara Valiliği: Şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadı
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100 bin gence 10 bin lira
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Piyasalar kritik veriye odaklandı
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Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.
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