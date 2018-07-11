Pizzaya tüküren kurye hakkında flaş gelişme!

Eski\u015fehir'de, pizza da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yapan motosikletli kurye Burak S.'in, apartmanda a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 kutudaki pizzaya t\u00fck\u00fcr\u00fcp, bu anlar\u0131 cep telefonunun kameras\u0131yla kayda almas\u0131 ard\u0131ndan da m\u00fc\u015fteriye teslim etmesiyle ilgili T\u00fcketici Mahkemesi'ndeki dava s\u00fcrerken, A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nde de Burak S. hakk\u0131nda, 2 ayr\u0131 su\u00e7tan 18 y\u0131la kadar hapis istemiyle dava a\u00e7\u0131ld\u0131.,Eski\u015fehir T\u00fcketici Mahkemesinde g\u00f6r\u00fclen davan\u0131n ikinci duru\u015fmas\u0131na davac\u0131 H\u00fcseyin Aly\u00fcz (32), pizza \u015firketi ve Ba\u011flar \u015eubesi olan firman\u0131n avukatlar\u0131 kat\u0131l\u0131rken, motosikletli pizza kuryesi Burak S'yi (20) avukat\u0131 temsil etti.,Hakim, tan\u0131klar\u0131 dinledikten sonra san\u0131k Burak S. aleyhinde, "mala zarar verme ve besini bozarak ki\u015filerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehlikeye d\u00fc\u015f\u00fcrme" su\u00e7lamas\u0131yla 3. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesine m\u00fczekkere yaz\u0131lmas\u0131na karar verdi ve eksik evrak\u0131n tamamlanmas\u0131 i\u00e7in duru\u015fmay\u0131 erteledi.,Yeniba\u011flar Mahallesi'nde ikamet eden H\u00fcseyin Aly\u00fcz, \u00fclke genelinde \u015fubeleri bulunan bir pizza \u015firketine 24 Aral\u0131k 2017'de sipari\u015f vermi\u015f, Ba\u011flar \u015eubesi \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 Burak S'nin \u00fcr\u00fcn\u00fc teslim etmeden \u00f6nce pizzaya t\u00fck\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131. ,Pizza \u015firketinin \u015fubesi, \u015fikayet \u00fczerine Burak S'nin i\u015fine son vermi\u015fti.,Bunun \u00fczerine s\u00f6z konusu pizza \u015firketine avukat\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ihtarname \u00e7ekip 500 bin lira tazminat talep eden H\u00fcseyin Aly\u00fcz, olumsuz cevap al\u0131nca savc\u0131l\u0131\u011fa \u015fikayette bulunmu\u015ftu. ,Bu s\u00fcrede pizza \u015firketi de H\u00fcseyin Aly\u00fcz aleyhinde "\u015fantaj ve \u00f6rg\u00fctl\u00fc doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k" su\u00e7lamas\u0131yla \u015fikayet\u00e7i olmu\u015ftu. ,T\u00fcketici Mahkemesinde g\u00f6r\u00fclen ilk duru\u015fmada, pizzaya t\u00fck\u00fcren Burak S. ile pizza \u015firketi ve \u015fubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden H\u00fcseyin Aly\u00fcz'\u00fcn aleyhindeki "\u015fantaj ve \u00f6rg\u00fctl\u00fc doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k" su\u00e7lamas\u0131 ise d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. Burak S. ise hakk\u0131ndaki su\u00e7lamay\u0131 kabul etmemi\u015fti.,Eski\u015fehir'de, sipari\u015f \u00fczerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc pizzaya t\u00fck\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc apartmandaki g\u00fcvenlik kameralar\u0131nca kaydedilen da\u011f\u0131t\u0131m eleman\u0131, "mala zarar verdi\u011fi ve besini bozarak ki\u015filerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehlikeye d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc" iddias\u0131yla T\u00fcketici Mahkemesinin d\u0131\u015f\u0131nda 3. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde de yarg\u0131lanacak.,Pizzaya t\u00fck\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc... As\u0131l \u015fimdi yand\u0131!